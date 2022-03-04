То, что ВСУ обстреляли штаб «Азова» из ТРК «Точка-У», говорит о развале дисциплины в украинских вооружённых силах

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4 марта 2022, 14:29 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Новостные агентства, ссылаясь на пресс-службу МН ДНР, сообщают, что ВСУ применили тактический ракетный комплекс (ТРК) «Точка-У» по штабу нацистского батальона (или полка, как они сами себя называют) «Азов», расположенный в осаждённом Мариуполе. В качестве причины указывается неподчинение азовцев командам и директивам, поступающим из ГШ ВСУ.

Это ещё одно доказательство, что военная машина Украины начинает трещать по швам и скоро рухнет, а вслед за этим посыплется весь фронт. Останутся, конечно, отдельные очаги сопротивления, плюс формирования территориальной обороны могут начать партизанить. Но, без централизованного управления всё это долго не продержится. Опять же доброхот - Запад может вмешаться в ситуацию, точнее его спецслужбы. Но, это уже будет борьба другого сорта. Но, это только предположение.

На самом деле, есть веские основания полагать, что это огневое воздействие командования украинской армии на батальон «Азов» связано с только что проведенными в Беловежской пуще российско-украинскими переговорами. Где достигнуто соглашение о гуманитарных коридорах для выхода гражданских лиц из котлов. Как известно азовцы не дают жителям Мариуполя покидать город.