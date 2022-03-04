Наименования «украина», «украинцы» были навязаны русским жителям Малой и Новой Руси и с этим надо что-то делать

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4 марта 2022, 13:51 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Не стоит забывать, что слово «украина» присутствует в приветствии украинских националистов, участвовавших наравне с гитлеровцами в геноциде евреев, русских и других народов. Об этом, кстати, упомянула представитель МИД РФ Мария Захарова. Это приветствие звучало, когда украинские каратели жгли белорусские и русские деревни, и убивали их жителей всех, без исключения - детей, взрослых, стариков. Оно звучало, когда озверевшие от крови украинские коллаборационисты в угоду своим германским хозяевам, без жалости, убивали евреев (всех, включая детей, женщин и стариков) во Львове в Бабьем яру в других местах. Оно звучало, когда оуновцы казнили цыган, представителей других народов. Следственно, слово «украина» является таким же нацистским символом, как свастика, зигование и должно быть запрещено.

Наименование Малая Русь/Малороссия возникло в Константинополе (Византийская империя) в 14-том веке. С 17-го века Малороссия - официальное название Гетманщины, а за тем и всех возвращенных в Россию старых русских земель. После ликвидации гетманства в 1764 году, Малая Россия или Малороссия включала земли: Гадячского (Гадяцкого), Киевского, Лубенского, Миргородского, Нежинского, Переяславского, Полтавского, Прилуцкого, Стародубского и Черниговского полков. Управление осуществлялось Малороссийской коллегией. Если говорить о современной топонимике, то в состав Малороссии должны входить Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская, Черкасская, Винницкая и Житомирская области.

Наименование Новая Россия/Новороссия получили земли, отвоёванные русскими у турок и их вассалов. Исторически это территории, прилегающие к черноморскому и азовскому побережьям. В последней трети 19 -го века, в начале 20 века к Новороссии относились территории Бессарабской, Екатеринославской, Таврической, Херсонской губерний. В середине 18-го века возникли поселения беженцев с Балканского полуострова Сербия и Славяносербия. В дальнейшем заселение отвоёванных у турок земель началось заселение в соответствии с указами императрицы Екатерины II от 4(15).12.1762 «О разрешении иностранцам селиться в России, и о свободном возвращении в свое отечество русских людей, бежавших за границу» и от 22.7(2.8).1763 «О разрешении всем иностранцам, в России въезжающим, поселяться в губерниях, в которых они пожелают, и о дарованных им правах». Те из иностранцев, кто переселялся в Новороссию обязаны были принять российское подданство. Сюда же переселяли крестьян с территорий Великой Руси. По негласному распоряжению из Санкт-Петербурга беглых крепостных крестьян в Новороссии не ловили. Позже сюда мигрировали греки и болгары, бежавшие от турецкого гнёта. В 1806–1809 годы император дал разрешение на переселение в Новороссии более тысячи государственных крепостных крестьян. Их освобождали от закабаления и от налогов. Во второй половине 19-го века сюда мигрировало небольшое количество малороссов. Все города Новороссии строились по указу российских монархов. Одесса была учреждена в 1794 году указом Екатерины Великой, строительством города занимался российский вельможа испанского происхождения Иосиф (Осип) Михайлович Дерибас. Екатеринослав (Днепропетровск) строился под присмотром Григория Потёмкина. Мариуполь (Павловск), Херсон основаны в 1778 году по указу Екатерины Великой. Николаев заложен в 1788 году под патронажем Григория Потёмкина. Запорожье (бывшая крепость Александровская) заложен в 1770 году по решению российской императрицы. Донецк и Луганск вообще относились к области Всевеликого войска Донского. В современном понимании к Новороссии относятся, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Луганская области. Эти земли ни исторически, ни фактически не могут принадлежать Украине, её создавала и развивала Россия.

К Червоной Руси относится историческая область, сейчас разделённая между современной западной Украиной и Польшей: это западная Галиция и Подол, но так неофициально называлась только территория, но, не народ, проживавший на ней.

Которые уже в 17-том и 18-том веках называли Польской Украиной. К Синей Руси относились: Восточная Галиция, Северная Буковина и Закарпатье. После третьего раздела Польши эти территории оказались в подданстве Австро-Венгрии. Именно от сюда по указанию из Вены и начало свой марш украинство. В 1914 году австрийцы приступили к жёсткой украинизации русского населения с применением казней и концлагерей.

Представитель МД РВ Мария Захарова не раз указывала, что слово «украина» используется в приветствии военных преступников времён. Второй мировой и. возрождено нынешним киевским режимом, как официальное приветствие во Вооружённых силах и других силовых структурах современной Украины. То есть идёт намеренное возрождение нацизма, а чем это может закончиться мы уже знаем на примере «третьего рейха». Поскольку наименования «Украина» (которое даже не имеет славянских корней) и «украинцы» были навязаны населению Новой, Малой, Червонной и Синей Руси, - с этом надо что-то делать. Не пора ли вернуться к историческим наименованиям, а украинцам вспомнить, что они русские? Во всяком случае это должно однозначно касаться Новой и Малой Руси, которые на протяжении веков, вместе с Великой Русью и Белой Русью составляли базис Российской империи, а следственно и современной России.

Более того, слово «украина» использовалось в нацистском приветствии, как например «Гитлер» в «хайль гитлер» или «зиг» в «зиг хайль» - в нацистской Германии. Сейчас старое нацистское приветствие «слава украине» используют те, кто убивал и продолжают убивать мирных жителей: детей, женщин и стариков на Донбассе. Коль скоро немецкие нацистские символы и атрибутика находятся под моральным запретом, значит и приветствие украинских националистов должно быть запрещено, не забывайте, наравне с германскими национал-социалистами они виновны в геноциде евреев, русских, белорусов и других народов. Коль скоро образ «Гитлера» (связанный с убийством миллионов людей) - предан забвению, то и слово «украина» должна постичь та же участь.