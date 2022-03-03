Поставки Западного летального оружия на Украину нарастают

Аргументы Недели → Армия 13+

3 марта 2022, 20:13 Юрий Кнутов

Фото: Соцсети

Рано утром в четверг, 24 февраля 2022 г., Россия начала военную операцию о денацификации и демилитаризации Украины. Срыв российской армией заранее спланированной и хорошо подготовленной Вашингтоном и Киевским режимом военной акции по захвату Донбасса вызвал ярость в США и в НАТО. Ответом на действия России по укреплению своей безопасности и помощи российскому населению в ЛДНР стали санкции стран Запада. Их быстрое принятие указывает на то, что санкционный пакет был заранее подготовлен и согласован со всеми западными правительствами. Надо сказать, что с точки зрения международного права санкции может вводить только Совет безопасности ООН. Все остальные ограничения во внешней торговле, международных перевозках и в гуманитарной сфере являются противозаконными. Более того, страны незаконно их вводящие, сами должны подвергаться международному санкционному воздействию.

К сожалению, Западный мир уже давно использует международные соглашения и договора выборочно и только тогда, когда это отвечает его эгоистичным интересам. Яркий пример тому – поток оружия, который буквально в наши дни наводнил Украину. Из разных столиц Североатлантического альянса звучат громкие призывы предоставить военную помощь Киевскому неонацистскому режиму.

БОРРЕЛЬ ЗАЯВИЛ

В новом качестве выступил Евросоюз. Его чиновники вдруг заявили, что сугубо гражданское объединение из 27 европейских государств берет на себя роль военной структуры и будет заниматься поставкой в Незалежную современных летальных вооружений. Для этого ЕС решил использовать так называемый Европейский фонд обеспечения мира, который должен финансировать закупку тылового имущества, оборудования для киберподразделений ВСУ и другой военной продукции, включая оружие. Официально фонд создан с целью предупреждения конфликтов, поддержания мира и укрепления международной стабильности и безопасности. На самом деле использование Европейского фонда обеспечения мира для решения военных задач прямо указывает на лицемерие политиков Евросоюза, о чем говорил Президент России В.В. Путин, справедливо назвав западный мир «империей лжи».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует направить на Украину оружия на 500 млн. евро, причем 450 млн. евро будут использованы на закупку летальных видов вооружений.

О широкомасштабной военной помощи неонацистски настроенным властям Незалежной громче всех объявил Вашингтон. Президент США Джо Байден ещё 25 февраля этого года дал поручение минфину США выделить

Украине финансовую помощь в размере 600 млн. долл., из которых 350 млн. долл. будут направлены на закупку оружия. В Белом доме отмечают, что за последний год общая сумма военных поставок достигла 1 млрд. долл. Начиная с января 2022 г. и до начала февраля, то есть за один месяц, в Незалежную переброшено более 650 тонн грузов военного назначения.

Ссылаясь на посла Украины в США Оксану Маркову, издание Politico пишет, что у ВСУ заканчиваются ПЗРК Stinger и ракеты для ПТРК Javelin. Киев просит Вашингтон срочно организовать воздушный мост для их переброски. В планах Вашингтона поставка Незалежной радиостанций и боевых самолетов.

ЗАПАД -УКРАИНЕ

Всего около 30 стран Запада готовы предоставить Украине оружие и другую продукцию военного назначения. За последние дни в страну прибыло более 20 транспортных самолетов с грузами военного назначения. Необходимо сказать, что оружие передаётся ВСУ не новое. Оно многие годы хранилось в арсеналах стран НАТО и имеет очень ограниченный срок использования.

По информации министра обороны Великобритании Бена Уоллеса Лондон успел поставить в Незалежную две тысячи противотанковых гранатометов NLOW.

О готовности поставлять Киевскому неонацистскому режиму летальные вооружения заявила Германия. Речь идет об одной тысяче гранатометов Panzerfaust 3 и 500 ПЗРК Stinger. Решение Берлина во многом объясняет слова канцлера Германии Олафа Шольца, который назвал уничтожение украинскими неонацистами русскоязычного населения на Донбассе «смехотворными» фактами и отказался считать их геноцидом.

Польша пообещала Украине поставить минометы, беспилотники, ПЗРК Grom и другое оружие. Чехия приняла решение выделить 8,5 млн. долл. для передачи ВСУ стрелкового оружия и боеприпасов к нему.

Не осталась в стороне и Франция. Несмотря на попытки президента Э. Макрона незадолго до выборов в стране представить себя миротворцем, Париж объявил, что увеличит помощь Украине и направит больше военной техники.

Бельгия пообещала поставить для ВСУ 3 тыс. винтовок и 200 ПТРК. Словения готова передать украинской армии автоматы Калашникова, боеприпасы к ним и защитные шлемы.

Скандинавские страны также включились в акцию по военной поддержке Киевского режима. Норвегия отправит на Украину 2 тыс. противотанковых гранатометов М72. Швеция поставит 5 тыс. противотанковых гранатометов, 5 тыс. бронежилетов, 5 тыс. защитных шлемов и 135 тыс. сухих пайков. Финляндия передаст Украине 2 тыс. бронежилетов, 2 тыс. защитных шлемов, 100 носилок и средства первой медицинской помощи. Кроме того, Хельсинки поставит Незалежной ПТРК Javelin.

Финляндия также разрешила Эстонии реэкспорт на Украину 122-мм гаубиц советского производства Д-30. Это произошло после того, как Берлин, ранее владевший этими орудиями, дал

согласие на проведение сделки. Дания готова направить в Незалежную 2,7 тыс. ПТРК.

Испания передаст ВСУ бронежилеты и защитные шлемы. Экипировка будет поставляться через Европейский фонд обеспечения мира.

Канада направит ВСУ ПТРК, защитные шлемы, бронежилеты и бинокли.

В знак солидарности с англосаксами военную помощь ВСУ окажет Австралия. Оружие и экипировку Незалежной будут поставлять Болгария, Латвия, Литва, Нидерланды, Португалия и Словакия.

Поставку грузов военного назначения планируется осуществлять через Польшу. Натовские самолеты будут приземляться на аэродроме Жешув, который расположен в 100 км от украинской границы. Оттуда вооружение, боевую технику и боеприпасы перевезут автомобильным и железнодорожным транспортом. Причем, если при транспортировке натовцы начнут использовать гражданские фуры и обычные железнодорожные платформы с контейнерами, то доставка военных грузов в Незалежную сможет осуществляться скрытно.

В СТАНЕ НАТО

Особую позицию заняла Венгрия. Будапешт заявил, что не станет поставлять оружие Украине, так как оно необходимо для защиты страны. По соображениям безопасности Венгрия не разрешит транзит военных грузов других государств через свою территорию. В то же время Будапешт готов направить на Украину топливо и продукты питания, а также другую гуманитарную помощь.

Об отказе вводить различные санкции против России заявила Турция. Одновременно Анкара временно закрыла Черноморские проливы для прохода всех военных кораблей, включая российские и корабли НАТО.

Несмотря на громогласные заявления западных политиков о полной солидарности с Киевским неонацистским режимом реальное положение дел дальше красивых слов не идёт. Североатлантический альянс по-прежнему готов воевать с Россией до последнего украинского солдата, но не хочет гибели своих солдат. Регулярные войска стран НАТО на Украину посылать не будут. Как показывает позиция Будапешта, нет в НАТО и полного единства.

О нежелании раздражать Россию красноречивее всего говорит позиция англосаксов. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не стали переводить свои ядерные силы в повышенную боевую готовность, чтобы не обострять отношения с Россией и не доводить ситуацию до Третьей мировой войны.

В свою очередь, вслед за президентом США Джо Байденом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что Североатлантический альянс не станет устанавливать в небе над Украиной бесполетную зону, так как это приведет к прямому военному столкновению с Российской армией.

По этой же причине Польша отказалась от плана разместить на своей территории для нужд ВСУ 70 истребителей ещё советского производства.

Первоначально речь шла о передаче Незалежной 16 МиГ-29 и 14 Су-25 из Болгарии, 28 Миг-29 из Польши и 12 МиГ-29 из Словакии. Самолеты должны были базироваться на польских авиабазах и под управлением украинских летчиков совершать налеты на российские войска. Однако после резкой критики этой идеи в российских СМИ, которые оценили действия Варшавы как прямое участие в боевых действиях, президент Польши А. Дуда заявил об отказе от этого провокационного плана.

Еще одна интересная новость пришла из Незалежной 1 марта 2022 г. Президент Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в «Интернациональный легион обороны Украины».

Несмотря на наличие Международной конвенции ООН о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, подписанной в 2001 г. 46-тью странами включая Украину, Запад и на этот раз закрыл глаза на грубейшее нарушение Киевским режимом международного права. Уже в ближайшее время следует ожидать отправку в Незалежную 16 тысяч добровольцев, а также профессиональных инструкторов и советников. Скорее всего, в составе различных ЧВК прибудет и спецназ из стран НАТО.

Вашингтон и Брюссель торопятся. Они понимают, что скорое падение Киевского неонацистского режима осложнит реализацию их планов по дестабилизации обстановки не только на Украине, но и в России.