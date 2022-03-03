Чеченский спецназ разбил на голову батальон украинских националистов

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3 марта 2022, 18:27

Фото: Соцсети

Отряд спецназовцев из Чеченской республики под командованием Хусейна Межидова в боях за Киев уничтожил батальон бандеровцев. Об этом сообщил новостной портал EADaily, ссылаясь на публикацию в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Глава Чечни сообщил: «Хусейн рассказывает, что разгромлен целый батальон националистов, свыше 2500 бандеровцев сбежало без сопротивления. Нашими бойцами захвачена крупнейшая на Украине военная база. В расположенных на ее территории складах обнаружено не только огромное количество оружия, боеприпасов, амуниции, но также и современная бронетехника: семь танков, 12 БТРов, ТИГРы, артиллерийские установки. Такие вот трофеи достались российским бойцам».

По словам Кадырова: «Парни рвутся вперед — на Киев — и горят желанием популярно объяснить бандеровцам, что здесь они больше не хозяева».