Хорватия, Британия, Польша направляет воевать на Украину против российских войск наёмников, а это casus belli

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3 марта 2022, 18:03 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Силы ЛНР при огневой поддержке российских ВС продолжая наступление оседлала автотрассу Яровая - Красный Лиман - Приволье. Войска ДНР продвигаясь вперёд продвинулись на 8 км и овладели населенными пунктами Новокрасновка и Красновка, сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Хорватия, Британия, Польша, Дания, Латвия и Франция направляет или планируют направить на Украину добровольцев, что может означать только одно. Они начинают горячую фазу уже не гибридной, а фактической войны против России. Москве пора делать выводы. Есть повод разорвать дипломатические отношения с этими странами и теми, что присылают Киеву вооружение и боеприпасы.

Войска Вооруженных Сил Российской Федерации, взаимодействуя с подразделениями ДНР овладели населенными пунктами Благовещенка, Синяя Гора, Петровское, Шевченковское, Сладкая Балка (Донецкой области), Ильченково, Очереватая

и Новопрокоповка (Запорожской области).

Конашенков обратил внимание на следующий факт: «Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими Вооруженными Силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний. Прибывшие на Украину иностранные наемники совершают диверсии и налеты на российские колонны техники и подвоза материальных средств, а также прикрывающую их авиацию. Именно они на распространяемых в соцсетях украинскими спецслужбами пропагандистских видеороликах уклоняются от попадания в кадр телефонов якобы «местных жителей»».

Наемники в основном используют ПТРК Javelin (США), NLOW (Великобритания), накануне переданные Украине. Конашенков подчеркнул: «Военной разведкой США развернута масштабная агитационная кампания по набору контрактников ЧВК для отправки на Украину. В первую очередь вербуются сотрудники американских ЧВК «Акэдеми», «Кьюбик» и «Дин корпорейшн»».

Конашенков отметил: «Британия, Дания, Латвия, Польша и Хорватия законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях на территории Украины. Командование французского иностранного легиона планирует направить военнослужащих - этнических украинцев для помощи киевскому режиму.

По заявлению Зеленского, на Украину ожидается прибытие около 16 тысяч иностранных наемников к уже имеющимся, чтобы компенсировать сокрушительные военные провалы украинских силовиков. Для них официально вводится безвизовый режим».

По данным Минобороны на Украину уже прибыли 200 «солдат удачи» из Хорватии, которые пополнили ряды батальонов националистов на юго-востоке Украины. Об этом в Минобороны РФ состоялся разговор с военным атташе при посольстве Хорватии в Москве. Моё мнение эти беседы бесполезны, необходимо выслать посла со всем персоналом Хорватского посольства из страны. Всё равно от этого карликового государства России нет никакой пользы, одни хлопоты.

Конашенков подчеркнул: «Все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наёмники, по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного. Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, - привлечение к уголовной ответственности. Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой». То есть по закону военного времени им светит братская могила.