Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, - военную спецоперацию на Украине поддерживают 68% россиян

Аргументы Недели → Армия 13+

3 марта 2022, 10:24

Фото: Соцсети

ВЦИОМ опубликовал социальный опрос (по своей методике) с целью - выяснить какая часть россиян поддерживает решение Владимира Путина о проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. На 25 февраля своего президента поддерживали 65% опрошенных граждан РФ, а на 27 февраля — уже 68% (не поддерживали 25% и 22% - соответственно). Об этом пишет ИД «Коммерсантъ».

ВЦИОМ уточняет: «26% респондентов главной целью операции назвали защиту жителей Донбасса, по 20% — предотвращение размещения баз НАТО и демилитаризацию соседней страны и лишь 7% — изменение политического курса и денацификацию Украины». По сути, граждане в подавляющем большинстве положительно оценивают деятельность своего президента.

Валерий Федоров считает, что во мнении россиян тренд на рост поддержки (65–68%) очевиден. Он также указал, что число тех, кто против специальной операции заметно уменьшается, это показали результаты двух опросов. 25 февраля доля негативно оценивающих венные действия ВС РФ на Украине было 25%, а уже 27 февраля - 22% высказались против.

Он также указал, что не поддержка действия властей чуть более одной пятой респондентов - незначительна, бывали случаи и худшей оценки, а эта - является оптимальной для продолжения операции до победного её завершения.