Украина может обстрелять ракетами территорию Белоруссии

Аргументы Недели → Армия 13+

1 марта 2022, 20:25

Фото: Соцсети

Украина угрожает Белоруссии превентивным ракетным обстрелом. Об этом заявил секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов. Информация широко разошлась по сети.

В частности, Данилов сказал: «По необходимости, если будет принято решение Верховным главнокомандующим (Зеленским - «АН») сделать это, оно будет исполнено».