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Украина может обстрелять ракетами территорию Белоруссии

, 20:25

Украина может обстрелять ракетами территорию Белоруссии
Фото: Соцсети

Украина угрожает Белоруссии превентивным ракетным обстрелом. Об этом заявил секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов. Информация широко разошлась по сети.

В частности, Данилов сказал: «По необходимости, если будет принято решение Верховным главнокомандующим (Зеленским - «АН») сделать это, оно будет исполнено».

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