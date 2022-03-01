Штаб украинской оперативно-тактической группы «Север» на Донбассе - уничтожен

Аргументы Недели → Армия 13+

1 марта 2022, 20:17

Фото: Соцсети

Штаб украинской оперативно-тактической группы «Север», воюющей против войск Луганской и Донецкой народных республик - уничтожен совместным огневым налётом сил ВС РФ, ЛНР и ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.

Он проинформировал прессу, что под огнём артиллерии ВС РФ, НМ ЛНР и НМ ДНР, а также авиации ВКС полностью уничтожен штаб украинской оперативно-тактической группы «Север», большинство офицеров этого органа управления ВСУ погибли. Вероятно, уничтожены и системы связи, и управления войсками.