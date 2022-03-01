Болгария и Польша не будут передавать свои боевые самолёты Украине

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1 марта 2022, 15:19

Фото: Соцсети

Польша последовала примеру Болгарии и отказалась передавать боевые самолёты советского производства украинским ВВС. Ранее речь шла о том, что Незалежная получит 70 единиц фронтовых истребителей и штурмовиков. Об этом сообщает новостной портал EADaily.

Польша и Болгария посчитали, что передача боевых самолётов Украине будет выглядеть как вступление Варшавы и Софии в войну против Москвы. По этой причине эти два государства отказали Киеву в поставке фронтовых истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25. «Ранее пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщила, что Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. По ее данным, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша — 28 самолетов МиГ-29, Словакия — 12 МиГ-29», - сообщает EADaily. За этим заявление украинской стороны мгновенно последовала реакция Софии. Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил: «Имеющееся в наличии количество самолетов совершенно недостаточно для охраны собственного неба, так что отдавать их — это полный абсурд». И уже первого марта президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на территории авиабазы в Ласке сказал: «Мы не отправляем наши самолеты, так как это означало бы военное вмешательство в конфликт, который ведется на Украине, и включение тем самым НАТО в этот конфликт. НАТО не сторона этого конфликта».