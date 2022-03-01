Самолёты ВКС РФ продолжают уничтожать колонны бронетехники ВСУ огнём с воздуха

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1 марта 2022, 15:03 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Полное господство в небе ВКС РФ и высококвалифицированная работа российской артиллерии приводят к большим потерям бронетехники ВСУ. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс». Под обстрелом средств поражения ВС РФ в первую очередь оказываются бронетанковые колонны ВСУ. Что не позволяет украинским войскам полноценно маневрировать и перебрасывать силы и средства на критичные участки фронта. Тем временем продвижение вперёд российских войск и сил республик Донбасса продолжается.

Под Киевом наблюдается подтягивание резервов и. усиление группировки российских войск. в Харькове идут уличные бои, средней интенсивности. Продолжается обстрел позиций ВСУ высокоточными боеприпасами и артиллерией. Харьковская группировка российских войск продолжает наступление в области6 своим левым флангом она овладела городом Старобельск.

На Донбассе идут тяжёлые бои. Войска народных республик выполняют непростую задачу по сковыванию двух третей сил ВСУ и одновременно ведут наступление. Идут бои за Волноваху. Части украинская армии маневрируют между Днепропетровском и Донбассом. Здесь много работы для российской ударной авиации. ВКС РФ продолжают уничтожать колонны бронетехники ВСУ огнём с воздуха. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, - уничтожено более 50% от всего парка боеспособной бронетехники и танков ВСУ, а так же около 40% украинской артиллерии.

На юге, Мариуполь практически взят в кольцо, во всяком случае блокированы все главные трассы, ведущие в город. Российские войска ведут уличные бои в Херсоне и. Николаеве, приближаются к Кривому Рогу и Запорожью.