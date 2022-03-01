Шойгу: Главное для нас - защитить Россию от военной угрозы, создаваемой странами Запада

Аргументы Недели → Армия 13+

1 марта 2022, 14:06

Фото: Соцсети

В Минобороны РФ прошло селекторное совещание, посвящённое специальной операции, которую проводит Российская армия на Украине. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ. Стоит оценивать факты, по существу, Запад постепенно втягивается в войну против России на территории Украины. Он уже активно участвует в её информа3ионой части. Поступает информация, что формируется так называемый украинский иностранный легион, в котором кроме прочих будут воевать представители западных стран.

На совещании Шойгу сказал: «Группировка Вооружённых сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей».

Он также напомнил, что «в соответствии с решением Верховного главнокомандующего с 24 февраля российские Вооружённые силы (ВС) проводят специальную военную операцию с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины».

Он так же подчеркнул: «Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны». Стоит добавить от редакции «АН», что страны Запада. оказывают Украине финансовую и военную помощь, продолжают накачивать её оружием и боеприпасами, чем только осложняют военную обстановку в Незалежной. Более того Боррель заявил, что Европа предоставит Киеву боевые самолёты. В довершение ко всему представители многих западных стран вливаются в вооружённые формирования для ведения боевых действий против российских войск на территории Украины.

Ранее российское командование предупредило страны Запада, что будет жестко пресекать поставки боевой техники, вооружений и боеприпасов Украине.

Из его уст прозвучало, что российская армия принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей».

Он отметил: «Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием».

Так же было сказано, что украинская сторона размещает системы залпового огня, орудия и крупнокалиберные миномёты во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов, использует мирных граждан в качестве живого щита.