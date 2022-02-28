Конашенков: поражены 1146 объектов военной инфраструктуры Украины

Аргументы Недели → Армия 13+

28 февраля 2022, 20:59

Фото: Соцсети

Войска Луганской Народной Республики в течение дня продолжили наступление в направлении населенного пункта Кременное, продвинувшись вперёд ещё на 3 км. Ополчение Донецкой Народной Республики продвинулось за сутки на 16 км и освободило населенный пункт Заможное. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

В частности, он сказал: «С начала проведения специальной операции российскими Вооруженными Силами поражены 1146 объектов военной инфраструктуры Украины.

Среди них: 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций. Оперативно тактической авиацией ВКС России поражено 6 колонн бронетехники украинских вооруженных сил.

Уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники.

За последние сутки добровольно сложили оружие ещё 110 украинских военнослужащих».