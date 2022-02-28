Конашенков: Россия не начинала войну, Россия её завершает

Аргументы Недели → Армия 13+

28 февраля 2022, 16:42

Фото: Соцсети

Войска ЛНР, при огневой поддержке ВС РФ продолжают развивать наступлении и продвинулись вперёд ещё на 23 км. Освобождены населённые пункты Новая Астрахань и Боровейки. Силы ДНР завершают блокирование города Мариуполь. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Большинство администраций освобождённых городов осуществляют совместно с российскими войсками обеспечение правопорядка и мирную жизнь граждан. Конашенков подчеркнул, что в специальной операции участвуют только контрактники.

Он также заявил: «Россия не начинала войну. Россия её завершает». Циничное и изуверское уничтожение мирных жителей Донбасса длилось 8 лет. В этой войне погибло более 14 тыс. человек, сотни детей. Этому необходимо было положить конец. А также надо было прервать цепь бесконечных угроз со стороны киевского режима в адрес России. И Россия это сделает.