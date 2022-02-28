На юго-востоке украинские войска могут попасть в котёл

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28 февраля 2022, 16:17 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

На Мариуполь ведут наступление силы ДНР с северо-востока и войска РФ с запада. В непосредственной близости от западных окраин города наблюдается передвижение российской военной техники, самоходных артиллерийских установок и тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк». В небе барражируют «Аллигаторы» (ударные вертолёты К-52).

По некоторым данным Мариуполь уже блокирован. По информации, поступающей из районов боевых действий. Севернее из Харьковской области ожидается прорыв российских войск в юго-западном направлении на Лозовую. И западнее Мариуполя частью сил российские войска южной группировки обозначили движение в северо-восточном направлении на Новониколаевку и в дальнейшем, судя по всему, на Лозовую.

Если этот манёвр российским войскам удастся завершить, то значительная по численности группировка ВСУ и НГУ (свыше 100 тыс. штыков), воюющая против сил. республик Донбасса - окажется в котле. Так что, им сейчас самое время брать ноги в руки, бросать свои позиции и оружие, и драпать без оглядки.