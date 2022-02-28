Киев может получить от Европы Миг-29 и Су-25 советского производства

Аргументы Недели → Армия 13+

28 февраля 2022, 15:38 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, испанский социалист (чуть не сказал: национал-социалист, что называется, оговорка по Фрейду) Жозеп Боррель обещал, что ЕС предоставит Украине боевые самолёты.

Судя по всему, Незалежная может претендовать на фронтовые истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, произведённые в ещё в СССР, из парка ВВС стран некогда, входивших в Варшавский Договор (ВД). Таковые могут быть в Германии (ГДР была членом ВД), Польше, Венгрии, Румынии, Чехии, Словакии и Болгарии. Кстати, Россия предупредила всех доброхотов, что будет уничтожать западные конвои с вооружением и боевую технику, направляемые на Украину.

Насколько это поможет Украине? Судите сами - самолёты старые, со старой авионикой и таким же вооружение. Ремонтной базы для них в вышеперечисленных странах - нет, значит они давно не модернизировались. Вероятно, летать они могут, а вот, воевать - вряд ли.