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Шойгу доложил президенту РФ о несении боевого дежурства силами ядерного сдерживания усиленным составом

, 14:52

Шойгу доложил президенту РФ о несении боевого дежурства силами ядерного сдерживания усиленным составом
Фото: Соцсети

Министр обороны Российской Федерации, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом, дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.

Накануне, Владимир Путин, указывая на агрессивную риторику западных политиков приказал министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

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