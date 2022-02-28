Шойгу доложил президенту РФ о несении боевого дежурства силами ядерного сдерживания усиленным составом

Аргументы Недели → Армия 13+

28 февраля 2022, 14:52

Фото: Соцсети

Министр обороны Российской Федерации, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Российской Федерации Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом, дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.

Накануне, Владимир Путин, указывая на агрессивную риторику западных политиков приказал министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.