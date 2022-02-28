В боях за Мариуполь войска ДНР с воздуха прикрывают российские аллигаторы

Наступление сил ДНР на мариупольском направлении поддерживают штурмовые вертолёты Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации Воздушно-космических сил России. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс».
Издание информирует, что российские вертолёты запечатлены на кадрах видеозаписей, опубликованных пресс-службой Народной милиции ДНР. В её релизе говорится: «Подразделения Народной Милиции ДНР усиливают наступающую группировку для минимизации жертв и повреждений, а также концентрации сил на мариупольском направлении». Накануне Ка-52 ВКС РФ работали в небе к западу от Донецка, прикрывая огнём наступающие силы ДНР.
Боевой вертолет Ка-52 обладает высокой манёвренностью, оснащен новейшей авионикой, системами наведения, связи, РЭБ. Вооружён: 30-мм автоматической пушкой, блоками 122-мм и 80-мм неуправляемых ракет (НУР). Может нести авиационные бомбы, пушечные контейнеры и другое вооружение общей весом до 2т: противотанковые ракетные комплексы «Штурм-ВУ», 240-мм НУР типа С-24, управляемые ракеты класса «воздух-воздух».
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