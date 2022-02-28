Войска РФ заняли территорию вокруг Запорожской АЭС

Аргументы Недели → Армия 13+

28 февраля 2022, 11:11

Фото: Соцсети

Войска Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил провела успешные наступательные действия и освободили населенные пункты Хворостянка, Сухановка, Артём. Силы Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, продвинулись еще на 19 километров. Освобожден Новый Айдар и полностью блокирована Волноваха. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российские войска овладели городами Бердянск и Энергодар. Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции. Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме.

Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили 8 боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», 3 радиотехнические позиции со станциями П-14, 4 боевых самолета на земле и один боевой самолет сбит в воздухе.

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.

Всего с начала операции разрушено 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них: 31 пункт управления и узел связи ВСУ. Уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники.

Игорь Конашенков подчеркнул: «Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве «живого щита» для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы. Также объявляется, что якобы в столице орудуют группы «российских диверсантов», а сам город блокирован».