Конашенков: украинские нацисты истязают тех немногих российских военнослужащих, кому не посчастливилось попасть в плен

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27 февраля 2022, 20:40

Фото: Соцсети

Войска Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации успешно продвинулась вглубь обороны противника еще на 4 километра. Подразделения Донецкой Народной Республики, преодолев сопротивление националистических подразделений продвинулась ещё на 6 километров. Освобождены населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово. Об этом сообщил официальный представитель Министерства Обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 56 радиолокационных станций. Только за 27 февраля уничтожены 7 зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 в районе города Краматорск. Сбито 3 ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» в пригородах Чернигова.

Также, с начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автомобильной техники.

Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, мы несём потери. Но они многократно меньше тех, что несут националисты и ВСУ.

Россияне уважительно относятся к украинским военнопленным. С пониманием, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям. Напротив, украинские нацисты истязают тех немногих российских военнослужащих, кому не посчастливилось попасть в плен.

Конашенков подчеркнул: «Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами. Также это касается руководителей Киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными.

Все вы будете найдены и неминуемо понесёте суровую ответственность».