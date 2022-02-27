Конашенков: ВСУ использует запрещённые международной конвенцией снаряды с белым фосфором

Аргументы Недели → Армия 13+

27 февраля 2022, 18:19

Фото: Соцсети

Войска Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации продвинулась на 56 километров и стремительно развивают наступление. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики продвинулась еще на 3 километра в направлении Петровского и завершает разгром резервов оперативно-тактической группы «Восток». Установлен контроль над населенными пунктами Анадоль и Андреевка. Об этом сообщил официальны представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга 27 февраля.

В частности, он заявил: «В Северодонецке Луганской области украинские националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ и принудить к продолжению сопротивления. Заградотрядами националистов убиты 4 офицера ВСУ».

Из оккупированных ВСУ территорий Луганской народной республики прибывают беженцы. В настоящее время в Луганск прибыло уже более 300 семей, которым оказывается вся необходимая помощь.

В Мариуполе прибывшие из львовской области штурмовые отряды «Правого сектора» терроризируют мирных жителей. Националисты размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве «живого щита».

Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных Сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором в пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель. Они используют 122-мм снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град», еще советского производства. Применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» от 1980 года.