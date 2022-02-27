Украинская армия несёт невосполнимые потери

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27 февраля 2022, 15:55

Фото: Соцсети

В сети распространены фотографии горящей украинской военной техники. Свидетели зафиксировали уничтоженные колонны ВСУ под Николаевым, Херсоном, в Сумской и Харьковской областях.

Новостное агентство «АННА-Ньюс» опубликовало серию фотографий уничтоженной военной техники ВСУ, предлагаем нашим читателям взглянуть на них. Оперативных данных о потерях украинских войск на данный час нет. Напоминаем, что сегодня, 27 февраля на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил: «К настоящему времени Российскими Вооруженными Силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 48 радиолокационных станций. Сбиты: 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты «Точка-У». Уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники».