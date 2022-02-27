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Украинская армия несёт невосполнимые потери

, 15:55

Украинская армия несёт невосполнимые потери
Фото: Соцсети

В сети распространены фотографии горящей украинской военной техники. Свидетели зафиксировали уничтоженные колонны ВСУ под Николаевым, Херсоном, в Сумской и Харьковской областях.

Новостное агентство «АННА-Ньюс» опубликовало серию фотографий уничтоженной военной техники ВСУ, предлагаем нашим читателям взглянуть на них. Оперативных данных о потерях украинских войск на данный час нет. Напоминаем, что сегодня, 27 февраля на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил: «К настоящему времени Российскими Вооруженными Силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 48 радиолокационных станций. Сбиты: 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты «Точка-У». Уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники».

Украинская армия несёт невосполнимые потери

Украинская армия несёт невосполнимые потери

Украинская армия несёт невосполнимые потери

Украинская армия несёт невосполнимые потери

Украинская армия несёт невосполнимые потери

Украинская армия несёт невосполнимые потери

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