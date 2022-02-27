Группировка украинских войск, воюющая на северо-востоке страны, может оказаться в оперативном окружении

Аргументы Недели → Армия 13+

27 февраля 2022, 14:11 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Войска ВС РФ ведут бои на правом берегу Днепра, охватывая Киев с запада. С востока к украинской столице продвигаются другие колонны ВС РФ, но они находятся ещё на большом расстоянии от неё. Скорее всего задачу по окончательной блокаде Киева будут решать те силы, что вошли на территорию Украины из Белоруссии. То есть, уже складывается ситуация, когда в тылу отступающих из Черниговской, Полтавской и Сумской областей соединений украинской армии - развёрнуты российские войска. Если силы ВС РФ, наступающие в Сумской области, достигнут Днепра в ближайшее время, то соединения ВСУ, которые ведут бои на северо-востоке страны, могут попасть в оперативное окружение.

Идут бои в пригородах украинской столицы и за некоторые аэродромы, расположенные вблизи Киева. В том числе атакам российских войск подвергается аэродром Васильков, находящийся практически в черте украинской столицы. Ранее сообщалось о штурме аэропорта Жуляны. Российские войска планомерно берут под контроль все воздушные гавани вокруг Киева, что позволит ударной и штурмовой авиации ВСК РФ использовать их как аэродромы подскока. Идут бои западнее Киева. Войска РФ атакуют позиции ВСУ в районе населённого пункта Ирпень.

Российские войска вошли в Харьков шестью колоннами, которые с боями продвигаются к центру города. Так же идёт продвижение частей ВС РФ по Харьковской области в западном направлении. Продолжаются бом в Сумской, Полтавский и Черниговской областях. Скорее всего уточняющая информация о них поступит ближе к вечеру.

ВС РФ продолжают обстреливать украинские военные объекты высокоточным оружием дальнего действия. Стало известно, что одна ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила сразу несколько самолётов МиГ-29, находившихся на стоянке на аэродроме близ Ивано-Франковска, а это запад Украины.

На юге группировка, зашедшая из Крыма, продолжает развивать наступление сразу на трёх направлениях: на север, запад и восток. В Запорожской области замечена колонна самоходных пусковых установок ТОС-1А «Солнцепёк». Минобороны РФ сообщило о блокировании Херсона. Части ВС РФ продвигаются в направлении Мариуполя, блокирован Бердянск, идут бои в Николаеве.

На Донбассе войска ЛНР и ДНР при огневой поддержке ВС РФ развивают ранее достигнутый успех. Первые прошли вперёд на 52 км, вторые - на 12 км.

Стало. известно, что ВСУ ощущает нехватку личного состава. Появилась информация, что из украинских тюрем освобождают уголовников, имеющих опыт военных действий. В Запорожье всем желающим раздают оружие.