Конашенков: Уничтожены ещё 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 ЗРК ПВО С-300

Аргументы Недели → Армия 13+

27 февраля 2022, 13:06

Фото: Соцсети

В течение прошедших суток войска Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продвинулись вперёд на 52 км и освободили населенные пункты Новоахтырка, Смодяниново, Станично-Луганское. Войска Донецкой Народной Республики, продолжила наступление в направлении Перовского, продвинувшись вперед еще на 12 километров. Освобождены город Павлополь и посёлок Пищевик. Эту и другую информацию о ходе специальной операции сообщи в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

За прошедшие сутки Вооруженными Силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геничевск и аэродром Черноваевка под Херсоном. Ещё несколько формирований ВСУ сложили оружие. Вчера в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО «Бук М-1», добровольно сдался. В плену оказались 471 украинский военнослужащий. Все они после оформления документов они будут отправлены к своим семьям.

26 февраля с 16.00 до 16.20 украинские националисты из батальона «Азов» обстреляли реактивными системами залпового огня «Град» жилые кварталы населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя и школу №8 города Мариуполь. В результате есть разрушения жилых домов и погибшие среди мирного населения. Минобороны России предупреждало о подготовке украинскими националистами подобных провокаций.



Вооруженные Силы Российской Федерации ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

26 февраля Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли еще один удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины.



К настоящему времени Российскими Вооруженными Силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины.

Среди них: 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 48 радиолокационных станций. Сбиты: 8 боевых самолетов и 7 вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты «Точка-У». Уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники.