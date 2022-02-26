Конашенков: 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», попытались атаковать корабли Черноморского флота

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26 февраля 2022, 18:38

Фото: Соцсети

25 февраля, после поступления ответа из Киева о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены. После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции. Об этом сообщает глава ДИМК МО РФ Игорь Конашенков.

Войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации развивают успех в наступлении.

Подразделения Народной милиции Луганской Народной республики с боями продвигаются в направлении населенного пункта Рубежное. Националистические батальоны применяют так называемые «бандер-автомобили», которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами. Напомню, что данная тактика применяется международными террористами в Сирии, - сообщил Конашенков.

Он также отметил: «Сегодня войска ЛНР расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населенными пунктами Счастье и Муратово».

Войск Донецкой Народной республики, наступая в направлении на Петровское, продвинулась еще на 10 километров и овладели населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.

Игорь Конашенков рассказал: «Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиный 82-х добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», попытались атаковать корабли Черноморского флота…Подчеркну, что часть атакующих украинских катеров действовала под прикрытием гражданских судов… Целью данной атаки была, прежде всего, месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинения Российской армии в уничтожении пленных.

В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал.

Хочу обратить особое внимание. В период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США RQ-4 «Глобал Хок» и MQ-9А «Риппер»».

Похоже Вашингтонский обком включился активно в вооружённое противостояние с Россией. Конашенков отметил: «Высока вероятность, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России».

Он также сообщил: «Киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы. Втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам. Призываем жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на эти провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям».

Конашенков заявил: «Данные нашей разведки продолжают фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах. Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия. Посмотрите на многочисленные видеокадры из Киева, Харькова и других городов, которые сейчас распространяются не только в средствах массовой информации, но и в Интернете. Повторим, - делается это намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы».

Он ещё раз обратился к жителям Украины: «Требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов и жилых кварталов городов.

Еще раз подчеркну, - российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят».