Приостановка наступления в ожидании ответа Киева на предложение о переговорах, если это так и было - это стратегическая ошибка?

Аргументы Недели → Армия 13+

26 февраля 2022, 17:34 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

ТАСС сообщило, что наступление российских войск было приостановлено в ожидании ответа Киева на предложение сесть за стол переговоров. Если это действительно так, то была совершена серьёзная стратегическая ошибка. Во-первых, противнику дали время опомниться после первого шока и был сбит темп наступления. И всё ради чего- ради пустышки? Во-вторых, нельзя подстраивать действия войск под сомнительные политические акции, наоборот надо понуждать противника в стремлении к переговорам непрерывным натиском, чтобы у него поджилки тряслись от страха. Останавливать войска на всякий «пук» из Киева или из других мест - порочная практика. И это доказано всей историей войн и военного искусства. Другое дело, если проводилась перегруппировка сил и средств или была сделана пауза для подтягивания резервов и тылов. Тогда приостановка движения вперёд - вполне оправдана. В реальности, думаю, так всё и было на самом деле.

Сейчас в туманных чертах просматривается замысел военной части специальной операции, во всяком случае на начальном этапе. Судя по всему, командование ВС РФ намеренно освободить от нацистской нечисти всё левобережье и некоторые территории правого берега Днепра, а также Приазовье и Причерноморье с выходом к рубежам Приднестровья.

На юге российские войска без боя вошли в Мелитополь и продвинулись далее на север на 35 км, до Токмака (Запорожская область), и от этого населённого пункта на восток до села Черниговка, а также на северо-запад до города Энергодар. Если это так на самом деле, то есть вероятность, что вскоре ими будет взята под контроль Запорожская АЭС. А это очень важный стратегический объект, который требует серьёзной охраны и обороны. Во-первых, нацисты могут устроить на ней крупнейшую техногенную катастрофу. Во-вторых, практически все энергоблоки на ней выработали свой ресурс, а их реконструкцию могут провести только специалисты из России. Ранее украинские власти приняли преступное решение привлечь для этого американцев, которые не обладают должной квалификацией для работы с объектами энергетики, построенными на основе советских технологий. Россия просто обязана взять под свой контроль все четыре, действующие на Украине атомные электростанции, поскольку ресурс всех 15 реакторов исчерпан, а некоторые из них находятся в предаварийном состоянии.

По данным, требующим уточнения, эта же группировка ведёт наступление в Николаевском и Херсонском направлениях. На севере и северо-востоке украинские сети свидетельствуют о перемещении колонн российских войск, скорее всего на передовую подтягиваются дополнительные силы.

Киев постепенно берётся в кольцо. После захвата аэропорта в Гостомеле и усиления группировки, в районе этого населённого пункта, а также Вышгорода и Бровар - российские войска ведут бои за Жуляны и Васильев. Минувшей ночью российские войска не штурмовали Киев, но в городе была слышна беспорядочная стрельба. Варианта два - палили во что ни попадя местные, получившие автоматы по приказу Зеленского, или украинские спецслужбы устраивали провокации. Кроме того, за последнее время на Украине, особенно в её столице процветает диверсантомания. Нацгвардейцы и вэсэушники порой стреляют по своим. Кстати, уже зафиксированы случаи, когда украинские бойцы открывали огонь из ПЗРК по самолётам ВВС Украины.

Ополчение ДНР ведёт бои под Мариуполем и Волновахой. Войска Народной милиции ЛНР без боя вошли в станицу Луганская и увеличивают плацдарм на северном берегу реки Северский Донец. Идут бои под Харьковом и в районе Чернигова. Неясно вошли ли российские войска в город Сумы или только блокируют его. О боях на других участках фронта информация очень сбивчивая и туманная, поэтому озвучивать её нет никакого смысла.

Остаётся повторить данные Минобороны, согласно которым яростное сопротивление оказывают только добровольческие националистические батальоны. К началу дня 26 февраля российскими войсками был уничтожен 821 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них: 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций. Сбито: 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов.

Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники.

Силами Военно-морского флота России уничтожено 8 военных катеров украинских военно-морских сил.