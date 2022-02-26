Решение Зеленского бесконтрольно раздать всем желающим автоматы иначе, как бестолковым не назовёшь

Аргументы Недели → Армия 13+

26 февраля 2022, 13:00 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Сразу подчеркну, что решение Зеленского мотивированно скорее эмоциями нездорового человека, чем здравым смыслом. Оно создаёт немало проблем и не имеет никакой пользы для организации сопротивления. Грубо говоря, этот комик, раздав автоматы всем желающим, создал неуправляемую толпу обезьян с автоматами в Киеве. И это не огульное обвинение, берусь доказать свою точку зрения.

Во-первых, он или его советники, поскольку сам Зеленский не способен здраво мыслить, должны были предвидеть, что значительная часть автоматов попадёт в руки уголовников. Так и случилось. Теперь местная полиция и национальная гвардия вынуждены отлавливать эти преступные элементы и рискуя жизнью их обезоруживать. Вот честное слово, сами создали себе проблему на пустом месте.

Во-вторых, автоматы доставали из ящиков, так называемой заводской укупорки (специальный термин). А это означает, что они не приведены к нормальному бою. Для их пристрелки нужны специалисты с особыми знаниями и навыками. Для выверки мушки по вертикали в комплекте АК есть пенал с нужным инструментом (но опять же необходимо знать, как это делать). А вот, для правильной установки мушки по горизонтали необходимо иметь специальное приспособление, которое вряд ли сможет найти каждый украинец пожелавший получить автомат на дармовщину. И ещё, нужен 100-метровый тир. Из неприведённого к нормальному бою автомата невозможно вести прицельный огонь. По сути, грозное оружие становиться гранатой в руках обезьян.

В-третьих, при пользовании автоматом нужна дисциплина. Во главе угла которой - соблюдение мер безопасности при обращении с оружием. В противном случае не избежать случайных выстрелов, которые станут причиной гибели людей, окружающих владельца автомата. Да, и с большой вероятность он сам может случайно может застрелиться.

Немаловажно своевременное обслуживание автомата. Загрязнённый ствол может разорвать при выстреле. Загрязнённый затворный блок приводит к утыканию патрона в патрон при перезарядке. Если автомат не чистить, с соблюдением определённых правил, он очень быстро придёт в нерабочее состояние.

Далее, вооружённые неорганизованные люди являются серьёзной опасностью для себя и окружающих. И в подтверждение этой истины, в Киеве минувшей ночью была слышна беспорядочная стрельба, хотя доподлинно известно, что российские войска в город не входили.

Чтобы уметь пользоваться автоматом, нужны постоянные занятия по огневой подготовке. Где в Киеве обладатели автоматов могут это делать. А для упражнений необходимо стрельбище с мишенной обстановкой на 300-400м в глубину от огневого рубежа. Получается, что автоматы оказались в руках людей не обученных их использовать. Более того, каждый владелец действует по своему усмотрению. Может быть, кто-то из них соберётся в небольшие разрозненные группы, не контактирующие с остальными. Из такой массы придурков с автоматами невозможно организовать сопротивление, тем более что украинские власти сами открестились от работы по организации такового, раздав оружие кому не попадя.

Кстати, такая работа в идеале ведётся с применением специальных методик в определённой последовательности. Сначала проходит подготовка бойца, затем его обучают действиям в составе подразделения. Сколачиваются воинские коллективы. Далее проводится обучения по взаимодействию между ними в бою. Если этим не заниматься, то вооружённые неучи просто перестреляют друг друга.