Конашенков: за минувшую ночь был поражён 821 объект украинской военной инфраструктуры

Аргументы Недели → Армия 13+

26 февраля 2022, 12:12

Фото: Соцсети

Войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил России за сутки расширили участки прорыва и продолжают развивать успех наступления. Вооружённые формирования Луганской Народной республики продвинулась на глубину до 30 километров и овладели населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино. Соединения и войсковые части Донецкой Народной республики, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 километров. Об это сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Украинские националистические батальоны используют стратегию выжженной земли, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки.

Подразделениями российских вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь, - заявил Игорь Конашенков. Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов, - добавил он.

В течение ночи Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности (крылатыми ракетами воздушного и морского базирования) по объектам военной инфраструктуры Украины. Был уничтожен 821 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них: 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций. Сбито: 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов.

Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники.

Силами Военно-морского флота России уничтожено 8 военных катеров украинских военно-морских сил.