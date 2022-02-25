Конашенков: Зафиксированы случаи самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать солдатами ВСУ

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25 февраля 2022, 16:35

Фото: Минобороны РФ

Войска ДНР и ЛНР развивают успех, взламывая оборону ВСУ при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации. Подразделения Луганской народной республики на Северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 километров. Группировка войск Донецкой народной республики в направлении Волновахи продвинулась на 11 километров вглубь обороны националистических батальонов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

МО РФ сообщает: «Подразделения вооруженных сил Украины в боевых действиях преимущественно не участвуют.

Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов… Более того, заблаговременно Службой безопасности Украины в штатные воинские части украинских вооруженных сил были внедрены группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек, прошедшие специальную подготовку… Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих. А в случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградительных отрядов. На отдельных направлениях они осуществляют подрывы мостов для исключения возможности отступления воинских частей и подразделений украинских вооруженных сил… Зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ. Об этом говорят сложившие оружие украинские военнослужащие».

На данный момент российские войска блокировали Чернигов и взяли под контроль аэродром в Гостомель в пригороде Киева. МО РФ уточняет: «В операции было задействовано более 200 российских вертолетов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы… При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины… Потерь в Вооруженных Силах России нет… В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада».

Подразделения Вооруженных Сил России продолжают выполнение задач в районе Киева и других городов, проявляя мужество и героизм, - заявил Конашенков.

Он так же сообщил, что в настоящее время по данным разведки - на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня «Град» для нанесения удара по аэродрому в Гостомеле.

МО РФ считает, что советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах, - подчеркнул Игорь Конашенков.

Он обратился к украинским гражданам: «Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут».