Литовкин: спецоперация, возможно, продлится не один день и даже не одну неделю

Аргументы Недели → Армия 13+

25 февраля 2022, 15:40 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Ход реальных боевых действий показывает, что на войне может произойти всякое. Не исключены ошибки и задержки в наступлении ВС РФ. Текущую обстановку прокомментировал «Аргументам Недели» военный эксперт, сотрудник ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

В частности, он сказал: «Обстановка, конечно, сложная. Освобождение тех или иных городов и посёлков происходит мирно. Пример - Мелитополь перешёл под контроль российских войск без боя. Силы, действующие на юге, освободили Каховскую ГРЭС, воду запустили в Крым. Гарнизон острова Змеиный сдался без боя. Украинские пограничники не оказывают сопротивление. Солдаты ВСУ сдаются в плен, складывают оружие, пока этот процесс не приобрёл массовый характер, но, стоит учесть, что операция только началась.

На Донбассе идут тяжёлые бои. Там, кроме ВСУ, держат оборону хорошо мотивированные добровольческие батальоны националистов. Они понимают, что их ждёт тяжёлая участь в случае поражения. Российская армия осуществляет там только огневую поддержку силам народной милиции ЛНР и ДНР, которые самостоятельно ведут контрнаступательные действия. Но, беда в том, что в составе ополчения Донбасса очень много резервистов, которые недостаточно обучены и не прошли процесс боевого слаживания в составе воинских коллективов. Эти парни не всегда действуют сообразно обстановке, совершают ошибки. Среди них наблюдаются значительные потери. Это, конечно - большая трагедия. Но тем не менее, из доклада представителя Минобороны Конашенкова стало известно, что на некоторых направлениях ополчению удалось вклиниться в оборону противника на 6 - 8 км. А это, по военным меркам, очень хороший результат. По тактическим нормативам, если за сутки войска продвинулись на 5 км, взламывая хорошо подготовленную, глубокоэшелонированную оборону противника — это удовлетворительный результат. Стоит отметить, что позиции украинских войск отменно оборудованы в инженерном отношении за 8 лет войны. Подготовлены хорошо укреплённые траншеи, огневые позиции, ходы сообщения, блиндажи, отсечные позиции, окопы для танков, скрытые позиции для самоходной артиллерии, засадные участки, заграждения, минные поля и так далее. Нацбаты в Донбассе не только воюют, но и выполняют функции заградотрядов. Они не дают солдатам ВСУ отступать и сдаваться в плен.

Кроме того, ВСУ получили от США большое количество ПЗРК «Стингер». Поэтому наши осторожно используют штурмовую авиацию. Подчеркну - Донбасс сковывает значительные украинские силы, что немаловажно для успешного проведения специальной операции.

Кстати, на некоторых направлениях этой операции обозначился определённый успех. Российский десант занял Гостомель (это в 27 км от Киева - «АН»), где находится крупнейший ан Украине аэродром авиастроительного предприятия Антонова, на который могут приземляться самые большие в мире самолёты. Появилась возможность перебрасывать сюда войска самолётами военно-транспортной авиацией ВКС РФ. Кроме того, этот аэродром уже не может быть использован для поставки Украине вооружений и боеприпасов Западом.

В общем на войне не бывает только ура - успешных событий. Там происходит всякое: достижения, упущения и трагичные стечения обстоятельств. Например, украинским силам ПРО удалось сбить нашу крылатую ракету над Киевом, её обломки упали на жилой дом, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Те, кто думал, что ВС РФ смогут провести операцию за один день - глубоко заблуждаются. Войска Украины продолжает сопротивляться. В сети есть видео о том, как устанавливаются минные заграждения на побережьях, прямо на пляжах Чёрного и Азовского морей. Гарнизоны Одессы, Бердянска и Мариуполя готовятся к высадке российского морского десанта.

Не стоит забывать, что украинская армия одна из самых многочисленных в Европе, если оценивать её в блоке с войсками членов НАТО. Операция, возможно, продлится не один день и даже не одну неделю. Это тот этап, который Владимир Путин назвал «демилитаризацией» Украины. Он завершится ликвидацией ВСУ и других силовых структур Незалежной, запятнавших себя преступлениями. А вот вторая задача спецоперации - «денационализация», займёт гораздо больше времени. Население Украины зомбировалось, жёстко воспитывалось на антирусской идеологии в течение более 30 лет, просто так оно не расстанется со своими воззрениями, за этот долгий период уложенными в головы украинцев высококвалифицированными специалистами пропагандистского профиля геббельсовской школы. Особенно враждебно настроена молодёжь. Вразумление украинского населения займёт не один год.

Что касается военный перспектив. Моё мнение - освобождению подлежит всё побережье Азовского и Чёрного морей, некогда отвоёванные Россией у Турции. Всё пространство от Донбасса до Приднестровья должно быть освобождено. Возможно стоит задуматься об освобождении и отделении от Украины Днепропетровской и Харьковской областей. Также, важно понять судьбу Киева, Киевской области и других областей, исторически относящихся к Малой Руси.

На данный момент крайне необходимо призвать к ответу украинских военных преступников и националистов, виновных в гибели мирных людей. И дать возможность народам, населяющим современную Украину самоопределиться, хотят ли они остаться в составе Незалежной. А самой Украине и украинцам предоставить возможность избрать нейтралитет и построить действительно независимое государство, которое будет в состоянии отказаться от всех кабальных обязательств, которые дал нынешний киевский режим - Западу».