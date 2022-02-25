Украинское подразделение уничтожило колонну своих войск

Аргументы Недели → Армия 13+

25 февраля 2022, 13:05

Фото: Соцсети

В сети появились фотографии убитых украинцами солдат в украинской военной униформе и нескольких таких же солдат, но, живых - взятых в плен. Первоначально говорилось, что отряду ВСУ удалось уничтожить российскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), направлявшуюся в Киев.

При дальнейшей проверке выяснилось, что украинские военные уничтожили колонну своих же войск. Все военнослужащие из её состава были точно идентифицированы. Похоже, что они отступали в направлении Киева и были приняты за противника по ошибке.

Вероятно всё произошло по вине замминистра обороны Украины Анны Маляр, которая заявила о движении российской ДРГ, переодетой в военную форму ВСУ, в направлении Киева.