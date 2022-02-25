Ераносян: Анкара вряд ли рискнёт перекрывать проливы Босфор и Дарданеллы российским кораблям

Аргументы Недели → Армия 13+

25 февраля 2022, 12:51 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Украина обратилась с просьбой к Турции - закрыть для прохода российских кораблей в Чёрное море проливы Босфор и Дарданеллы. «Аргументы Недели» (АН) обратились за комментариями этой новости к военному эксперту, капитану первого ранга Владимиру Ераносяну.

Владимир Ераносян пояснил «АН»: «Перед началом операции Владимир Путин подстраховался договором с Азербайджаном, чтобы исключить всякие неприятные неожиданности на Кавказском и Черноморском направлениях, поскольку Баку согласует свои действия с Анкарой. Эти договорённости бесспорно повлияют на ситуацию в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Кроме того, Средиземноморская группа кораблей ВМФ РФ была усилена тремя мощнейшими ракетными крейсерами «Варяг» (из боевого состава Тихоокеанского флота), «Москва» (из состава Черноморского флота) и «Маршал Устинов» (из состава Северного флота). Один такой корабль может уничтожить авианосец и нанести сокрушительный удар по берегу. Эти силы Россия сосредоточила в Средиземном море для того, чтобы Турция понимала, что не нужно предпринимать никаких активных действий к поддержке Украины. Анкара вряд ли рискнёт перекрывать проливы Босфор и Дарданеллы российским кораблям.

На усиление Черноморского флота были переброшены из составов Северного и Балтийского флотов шесть больших десантных кораблей. Каждый такой корабль может перевезти 340 морских пехотинцев, соответствующую технику и артиллерию. Соответственно можно говорить о значительном усилении десантной составляющей Черноморского флота».