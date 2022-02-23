Как оборонять длинную береговую линию России, особенно акватории морей арктической и дальневосточной зон?

Аргументы Недели → Армия 13+

23 февраля 2022, 16:18 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Морская оборона Российской Федерации требует значительной модернизации и усиления. Протяжённость береговой линии России составляет почти 40 тыс. км. Так, к слову: длинна экватора Земли составляет 40 075 км, а если точнее, то 40 075 696 м. Согласитесь цифры сопоставимые. Берега России омывают 13 морей, включая Каспийское. Основной проблемой для обороны являются Арктика и Дальний Восток. Протяжённость арктической береговой линии составляет 19724, 1 км, а на побережье морей Тихого океана приходится 16997,9 км.

Возьмём Арктику — это огромные пространства, наличие немногочисленных арктических баз, к сожалению, не позволяет закрыть его полностью и надёжно. Оборона хорошо организована в западном секторе российской Арктики, в акватории Баренцева моря и на архипелагах. Также созданы структуры обороны в восточном секторе, прикрывающим часть Восточносибирского и Чукотское морей. Поскольку это уже зона ответственности Восточного Военного округа, здесь система обороны объединена с силами и средствами, прикрывающими акватории Берингова пролива и Берингова моря.

ПРЕИМУЩЕСТВО ФЛОТА

Главная проблема состоит в том, что огромные северные и дальневосточные пространства не имеют сухопутной транспортной сети. В случае интервенции, переброска сюда наших войск будет предельно затруднена. Поэтому существую жесткая необходимость в наличии у РФ сильного военного флота. Нужны большие боевые десантные корабли ледового класса, способные оперировать в условиях крайнего севера. Также есть острая необходимость в авианосцах, но их строительство, в современной России крайне затруднено, возможно оно будет осуществляться в кооперации с Китаем. В советское время вся авианесущие крейсеры, которые в общем можно назвать авианосцами, строились на Николаевской судоверфи, которая по понятным причинам отошла Украине, поскольку находилась на её территории. Сейчас это предприятие практически уничтожено. Но, это другая история. Короче, у России вообще нет базы для строительства авианосцев, к тому же создание данного типа кораблей весьма дорогостоящая затея и это серьёзная проблема. Ещё, российский флот нуждается в вертолётоносцах (два из них заложены на заводе в Керчи). Возможно, что наше авиастроение вернётся к созданию самолётов вертикального взлёта и посадки (ранее над ними работало КБ Яковлева: Як-141).

Доставка войск возможна и по воздуху, но для этого необходима сеть стационарных аэродромов с полным обеспечением и мощной ПВО/ПРО. Как создавать, так и содержать такую сеть в мирное время весьма накладно. Если построить её, оставить в законсервированном состоянии и реанимировать только по необходимости, крупных структурных и финансовых потерь не избежать. Поскольку в условиях Севера конструкции и оборудование требуют постоянного ремонта. Получается, что от такой затеи лучше отказаться и делать ставку на флот, способный доставлять войска в любую точку Крайнего Севера и Дальнего Востока, а также обеспечить их прикрытие огнём корабельного вооружения и поддержку с воздуха силами палубной авиации.

Одной из серьёзных проблем является оборона Курильской гряды, особенно её южной части, на которую претендует Япония. В чём геополитическая суть Южно-Курильских островов Шикотан, Кунашир, Итуруп (это практически не касается архипелага Хабомаи) и почему их нельзя отдавать Японии ни под каким предлогом? В соответствии с Конвенцией ООН по международному морскому праву, к которой Россия присоединилась в 1997 году (потеряв огромные арктические морские владения) к территориальным водам относится полоса в 12 миль, далее следует ещё 200 мильная исключительная экономическая зона. Так вот, только в 12-мильную полосу иностранным кораблям своевольный проход запрещён. Если острова перейдут Японии - появится ниша для проникновения в Охотское море, центральная часть которого формально относится к международным водам. Американские надводные корабли и подлодки смогут заходить в его акваторию и создавать проблемы силам Тихоокеанского флота РФ.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Современные силы российского военно-морского флота оцениваются следующим образом. Стратегических атомных подводных ракетоносцев с межконтинентальными баллистическими ракетами на борту в боевом составе ВМФ РФ - тринадцать. Девять из них находятся в оперативном подчинении Северного флота (СФ), четыре - в составе Тихоокеанского флота (ТОФ). Атомных субмарин, вооружённых крылатыми ракетами - 11, пять из нив в составе СФ, 6 - в составе ТОФ.

Многоцелевых АПЛ - 17, из них 13 - подчинены СФ, 4 в составе ТОФ. И еще Северному флоту подчинены 8 атомных субмарин специального назначения. Дизель-электрических подлодок у ВМФ РФ - 24 единицы. Из них 7 в составе СФ, 9 - в составе ТОФ, 7 - в составе Черноморского флота. Одна находится - на Балтике. Всего парк подлодок ВМФ РФ насчитывает 73 единицы.

Надводных кораблей разных классов (включая катера) в боевом составе ВМФ РФ - 223 единицы. Крейсеры в основном сосредоточены на СФ, там их 3 единицы. Ещё по одному в составах ТОФ и ЧФ. Девять больших противолодочных кораблей приданы только СФ и ТОФ (соответственно: 5 и 4). Кроме того, ВМФ располагает двумя фрегатами, четырьмя эсминцами, 8 корветами, девятью сторожевыми и тремя патрульными кораблями.

Больше всего в состав6 нашего флота малых противолодочных кораблей - 26 единиц, чуть меньше малых ракетных кораблей - 23 единицы, больших десантных кораблей - 21. Кроме того ВМФ располагает многочисленным парком тральщиков и катеров различных типов. Все эти силы распределены между четырьмя флотами и Каспийской флотилией в соответствии с оперативной необходимостью. Согласитесь для прикрытия береговой линии, протяжённостью более 40 тыс. км. этих сил явно недостаточно. Особое беспокойство, как мы уже знаем, вызывают Арктика и Дальний Восток. Даже если все корабли ВМФ РФ (за исключением тех, которые не могут по техническим параметрам нести службу в холодном климате и сложной ледовой обстановке) сосредоточить в этих регионах, все равно не получится обеспечить их надёжную оборону.

Конечно же такие понятия как достаточность и целесообразность никто не отменял. Но, даже с их учётом наш флот требует значительной модернизации и обновления. Бесспорно все эти нужды и хотелки правительству РФ придётся соизмерять с финансовыми возможностями страны. Думаю, есть смысл сосредоточится на строительстве кораблей определённого класса, чтобы экономить финансы и усилить морскую оборону страны. Для стратегического сдерживания, дальней и ближней зон морской обороны - строить соответствующие задачам атомные и дизель-электрические субмарины (тем более, что у российских оборонщиков это хорошо получается). Для севера - строить боевые авианесущие ледоколы, для низких широт - малые ракетные корабли. Впрочем, всё же, стоит доверится профессионализму Генштаба ВС РФ и главного командования ВМФ РФ в планировании военного строительства.

В настоящее время идёт серия военно-морских манёвров ВМФ РФ в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана. В них задействуют свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих. В ходе этих учений как раз и выясняется способность российского военного флота обеспечить безопасность морских границ страны.