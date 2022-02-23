Канада прислала вторую партию оружия на Украину

Аргументы Недели → Армия 13+

23 февраля 2022, 14:14

Фото: Соцсети

В аэропорт Борисполь под Киевом прибыл ещё один транспортный борт ВВС Канады, который привёз вторую партию стрелкового оружия и боеприпасов для ВСУ. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс».

Министр обороны Канады Анита Ананд в своём Twitter-аккаунте написала об отправке на Украину вторую партию летального оружия, в рамках программы поддержки на сумму 6,1 миллиона долларов США.

В частности она написала: «Канада осуществила вторую доставку летальной военной помощи в Украину. Это новое вторжение России абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость».

Ранее Киеву были доставлены противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) NLAW из Великобритании, а также ПТРК Javelin и переносные зенитные ракетные комплексы FIM-92 Stinger из США.