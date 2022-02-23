Military Times: США отправляют в Прибалтику дополнительно боевые вертолеты США, F-35 и пехоту из-за событий на Украине

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23 февраля 2022, 14:00 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Еще одна группа американских войск была направлена в Восточную Европу, под предлогом, что Россия якобы продолжает вторгаться на Украину. Пентагон объявил, что направляет дополнительные силы и средства в страны Балтии и Польшу. Об этом пишет американское специализированное военное издание Military Times.

Из Италии в Прибалтику прибудут 800 солдат из пехотного батальона оперативной группы. Восемь истребителей ВВС США F-35 будут переброшены из Германии опять же в страны Балтии и возможно на Украину, в Military Times сообщили, что часть истребителей будут направлены в неназванные пункты базирования на юго-восточных рубежах НАТО.

Также эскадрилью штурмовой авиации в составе с 20 вертолетов AH-64 Apache, из Германии направят в Прибалтику. Кроме того, 12 геликоптеров «Апач» перебросят из Греции в Польшу.

Представитель Пентагона заявил: «Этот дополнительный персонал перемещается, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдержать любую потенциальную агрессию против государств-членов НАТО и пройти обучение с силами принимающей страны».

Объявление Пентагона о переброске дополнительных сил и средств в Восточную Европу было сделано после того, как президент Джо Байден подробно рассказал о новых экономических санкциях против России в ответ на решение Владимира Путина признать независимость от Украины республик Донбасса.

Выступая перед своими гражданами Байден в хамской форме заявил: «Кто, во имя Господа, такой Путин, чтобы думать, что это дает ему право объявлять новые так называемые границы на территории, принадлежащей его соседям? Это вопиющее нарушение международного права и требует жесткого ответа со стороны международного сообщества». Ну что ж, отвечу этому маразматику. Россия возвращает свои территории, незаконно оказавшиеся под юрисдикцией Украины. Кто такой Путин? Он Верховный главнокомандующий мощных Вооружённых сил, обладающих в отличие от армии США гиперзвуковым и современным стратегическим ядерным оружием.

Байден сказал, что Соединенные Штаты «продолжат оказывать оборонительную помощь Украине» но, тут же оговорился, что «у США нет намерения воевать с Россией». Значит, несмотря на деменцию, всё же думать может.

Он подчеркнул, что американские вооруженные силы будут продолжать работать с союзниками по НАТО над тем, как разрядить ситуацию и защитить свои границы.

Байден также сказал: «Мы хотим послать безошибочный сигнал о том, что Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками будут защищать каждый дюйм территории НАТО и соблюдать обязательства, которые мы взяли на себя в НАТО… Мы по-прежнему считаем, что Россия готова пойти гораздо дальше в массированном военном нападении на Украину. Я надеюсь, что мы ошибаемся».

Силы НАТО находятся в состоянии повышенной готовности, но не были задействованы, заявил журналистам во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Войска альянса быстрого реагирования насчитывают 40 000. Но, эти силы не приведены в состояние полной боевой готовности.

Напоминаем, что 5000 десантников прибыли в начале этого месяца, в Германию и Польшу из Форт-Брэгга, штат Северная Каролина. И еще 1000 американских солдат направлены из Германии в Румынию. Происходят другие мелкие передвижения войск. Немецкие и британские военные удвоили свои контингенты в странах Балтии. На прошлой неделе в Литву прибыл небольшой отряд американских военных. Испания и Дания, также, направили своих солдат на восточные «рубежи НАТО».