В Абу-Даби (ОАЭ) Украина представила экспозицию беспилотных систем опробованных на Донбассе

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22 февраля 2022, 15:42

Фото: pixabay.com

Украинский ВПК приготовил большую экспозицию на выставке беспилотных систем в Эмиратах в национальном выставочном центре ADNEC в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на Defense Express.

Частные и государственные украинские компании представили на выставке свои БПЛА и другие технологии, некоторые из которых уже опробованы на практике в войне на Донбассе. Они привезли также и средства борьбы с беспилотниками собственной разработки.

На стендах были представлены разведывательная и боевая беспилотная техника, дроны-камикадзе, комплексы выявления и идентификации воздушных целей, двигатели для БПЛА и другая продукция.

Предприятия Украины производят продукцию оборонного назначения для зарубежных потребителей, в то время как власти страны постоянно просят и получают вооружение у стран НАТО.