Президент РФ Владимир Путин не просто подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, в выступлении он сказал нечто большее

Аргументы Недели → Армия 13+

22 февраля 2022, 15:31 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Декоммунизация и прочие пропагандистские кампании, охватившие Украину действительно со стороны, выглядят, как бред душевнобольных людей. Страшнее всего, что всё это сделано по прямому или косвенному указанию из-за океана. И сама идея переписывания нашей общей с украинцами истории из-за её крайней дебильности как по форме, так и по содержанию - указывает на работу американских специалистов - идеологов геббельсовской закваски. Янки поднаторели в выдумывании истории, тому свидетельство - голливудские блокбастеры. Они также предано следуют рекомендации Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем больше шансов, что в неё поверят». Опасность развязывания киевскими сидельцами новой бойни на Донбассе вынудила российского лидера Владимира Путина пойти на крайние меры и признать независимость ЛНР и ДНР. Более того, президент РФ тонко намекнул, - коль скоро Украина переписывает историю и занимается декоммунизацией, ей стоит пойти в данной кампании до логического конца и самоликвидироваться. Предлагаю разобраться в перипетиях исторических и современных, и ещё раз задуматься над словами Владимира Путина, сказанными поздним вечером 21 февраля 2022 года.

Начнём с момента появления Украины. Президент подробно описал её историю, но стоит рассказать о некоторых курьёзных нюансах. Сама Украина является изначально не большевистским проектом, последние подхватили его их рук немцев, а те заимствовали у австрийцев. Вена приступила к украинизации своих граждан русской национальности ещё в 19-том веке, но только в 1914 году она начала это делать чрезвычайно жёстко с помощью концентрационных лагерей и виселицы.

Кайзеровская Германия свой проект «Украина» на оккупированных ею российских землях начала в конце 1917 года. Он держался только на немецких штыках и стал для Германской империи предсмертным. Историки приводят интересный пример. Немецкие оккупационные власти посетили одну из деревень и обратились к местным жителям, назвав их украинцами. Те ответили не сразу, поскольку долго не могли взять в толк чего от них хотят. Наконец один из селян что-то понял и сказал: «Ни…, мы русска людина и не у кого ничого не украли». Та, немецкая Украина практически прекратила своё существование с уходом германских войск. Ей на смену пришла петлюровская директория, но и она продержалась недолго.

Ранние упоминания об Украине есть в переписке Тайной канцелярии Российской империи за последнюю четверть 18-го века. В нескольких документах говориться о «Польской Украине» и подчёркивается, что это Подолия и Волынь. Грубо говоря, к ней можно отнести Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Львовскую области и некоторые земли юго-восточной Польши. На мой взгляд, это и есть истинная территория Украины. Хочу напомнить, что базовыми для Российской империи были: Великая Русь, Белая Русь и Малая Русь. Последняя включала современные Полтавскую, Сумскую, Киевскую и ещё несколько областей левобережья и правобережья. Кстати, Чернигов и Харьков, при царе, относились к Великой Руси. Есть ещё одна курьёзная информация, которая, думаю, заинтересует читателя. Дело в том, что само слово «Украина» не славянского, а семитского происхождения. Для наглядности - поясняю. Широко известный библейский персонаж Иуда Искариот, предавший Христа, в оригинале звучит: Иехуда Ищ ми Крайот - Иуда муж из окраин. «Крайот» — это множественное число от слова «Край», на языке древних евреев, которое является корнем слова «Украина». Казалось бы мелочь, но, она о многом говорит.

Это название было практически насильно навязано населению Малой и Новой Руси. А теперь оно подаётся как оригинальное, но, по сути, является краеугольным камнем всей украинской пропаганды.

Какие перспективы ждут нас? Судя по всему, Киев продолжит выполнять приказ из-за океана, направленный на втягивание России в войну. В Вашингтоне надеются измотать Москву в затяжных военных кампаниях, дипломатическом противостоянии и посредством экономических санкций. Янки спят и видят, что Украина станет для России вторым Афганистаном с теми же последствиями, что пережил Советский Союз. На 22 февраля никакой военной активности со стороны РФ не наблюдается, хотя Владимир Путин предупредил Киев о применении силы, если тот не остановит боевые действия на Донбассе. В своём предварительном слове российский лидер помянул о землях Новороссии, которые не могут принадлежать Украине. Думаю, что территория Малой Руси также не может принадлежать Украине, с этим, кстати, согласны многие российские военные эксперты.

Но, учитывая то, что населению Малой и Новой Руси украинские идеологи, с помощью западных специалистов, изрядно промыли мозги, Москве стоит готовится к кропотливой разъяснительной работе с народом, чтобы растолковать ему истину. В общении с гражданами Украины можно услышать такое, от чего волосы встают дыбом. Например, они уверены, что немцы и сотрудничавшие с ними украинцы в годы Великой отечественной войны не проводили никаких карательных акций на оккупированной территории СССР, более того ни те и ни другие не уничтожали евреев. То есть идёт прямое отрицание Холокоста, а на Западе на это смотрят сквозь пальцы. Не буду залезать в дебри украинской трактовки истории от Древней Руси до 25 октября 1917 года по старому стилю. Современные украинские идеологии обвиняют русских во всех бедах Незалежной во времена правления коммунистов. Совершено игнорируется тот, факт, что тот же «голодомор» был делом рук местных властьпредержащих, которые имели украинское происхождение. Кстати, несколько ранее продразвёрстку на Украине проводили не русские, а латышские отряды ЧОН. «Революционные и советские вожди русской национальности уничтожали Украину», —считают современные украинцы. Хорошо рассмотрим кем они на самом деле были по национальности: Ульянов (Ленин) - волжский немец, Бронштейн (Троцкий)- еврей; Джугашвили (Сталин) - грузин; Хрущев - украинец, в современном понимании; Брежнев, однозначно - украинец; Андропов - точно неизвестно, какой национальности; Черненко - украинец. Руководители ВЧК/ОГПУ/ НКВД: Дзержинский - поляк; Менжинский - поляк; Ягода - еврей, Ежов - литвин (по матери), родился в Литве; Берия - грузин (мегрел). Руководители ГУЛАГа: Эйхманс - латыш; Коган - еврей; Берман - еврей; Плинер - еврей. К слову, при советской власти уровень жизни на Украине, был самый высокий в СССР, республика была высоко развита в индустриальном и аграрном направлениях. Но эти факты для украинцев ничто, для них именно русские во всём виноваты, именно они вершили всевозможные козни украинцам. Им бы задуматься о том, во что они превратили свою страну. В реальности её в самое. время переименовать из «Украина» в «Руина». Однако - довольно лирики. Теперь по существу.

Война с Украиной - непростое решение для Москвы. Судя по всему, Кремль не торопится её начать, даже после принятия решения о признании ЛНР и ДНР, что однозначно прекращает действия как Минских договорённостей, так и Нормандского формата. По сути, сейчас всё зависит от Киева, точнее от тех, кто отдаёт ему приказы. Понятно, что, если украинские власти не испортят воздух с перепуга и всё же начнут военные действия на Донбассе, Россия будет действовать решительно и быстро, как это происходило в августе 2008 года. Но, стоит учесть, что Вооружённые силы РФ сейчас находятся совершено на другом качественном уровне их боеспособность и огневая мощь возросли многократно. Более того они получили вооружение, которого нет даже у самой дорогой в мире американской армии. ВСУ вряд ли долго продержатся против ВС РФ.

Впрочем, в Киеве это осознают и уповают на выдуманную украинскими, точнее западными идеологами - долгую партизанскую войну. В качестве исторического примера приводится реально долгое сопротивление советской власти националистического подполья на западе УССР. Не спорю, западные украинцы в состоянии повторить тот опыт, но это возможно именно на западе Украины, куда российские войска идти не собираются. Так что, западно-украинским партизанам придётся воевать с кем-то другим. Скорее всего - с польскими войсками.