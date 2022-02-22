Экипажи армейской авиации ЮВО в Армении провели учебно-тренировочные полеты

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22 февраля 2022, 13:24

Фото: Минобороны РФ

Летчики армейской авиации авиабазы Эребуни Южного военного округа (ЮВО) провели учебно-тренировочные полеты в условиях высокогорной местности, об этом сообщается на официальном сайте МО РФ.

Экипажи разведывательно-ударных Ка-52 и десантно-транспортных Ми-8МТВт вертолетов совершили полеты в сложных метеоусловиях и в темное время суток. Военнослужащие выполнили заход на посадку по приборам, а также полеты над высокогорным полигоном Алагяз.

Особенностью выполнения учебных заданий стало совершение самостоятельных вылетов и посадка вертолета с одним выключенным двигателем молодыми офицерами в роли командиров воздушного судна.