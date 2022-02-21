Украина и НАТО готовятся начать большую войну на Донбассе

Аргументы Недели → Армия 13+

21 февраля 2022, 12:53 Военный эксперт Юрий Кнутов

Середина февраля 2022 г. войдет в историю как время резкого обострения военной обстановки на Донбассе. ВСУ приступили к интенсивным обстрелам территории ЛДНР. Используются артиллерия калибра 122 мм и 152 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм, ПТРК, ручные и станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. Ежедневно снаряды и мины рвутся в десятках населенных пунктов. В ответ подразделения народной милиции ЛДНР вынуждены открывать огонь на подавление огневых точек.

Обстановку обострили теракты, подготовленные украинскими диверсантами. Один из них – взрыв автомобиля начальника Луганской народной милиции в центре города. Второй – подрыв газопровода «Дружба». Еще ряд диверсий были своевременно предотвращены МГБ ЛНР и МГБ ДНР.

ПРИЗНАКИ ПОДГОТОВКИ

В условиях резко обострившейся военной обстановки 18 февраля руководство непризнанных республик начало эвакуацию мирного населения в Россию. Речь идет о 800 тысячах женщин, детей и пожилых людей. Эвакуации подлежат как граждане с российскими паспортами, так и с украинскими. Всего в Ростовскую и Воронежскую области уже вывезено более 50 тыс. человек. Одновременно руководство ЛДНР объявило о всеобщей мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Это вынужденная мера, вызванная угрозой развязывания Киевским режимом войны против народа Донбасса.

Не так давно директор СВР С.Е. Нарышкин сообщил российским СМИ: «Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов». Глава СВР также поделился информацией о цели военного развертывания ВСУ. Он, в частности сказал: «Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики. И все это с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт».

О подготовке Украины к военным действиям говорит развертывание военных госпиталей у линии соприкосновения. Здесь же находится обширный десант из иностранных журналистов. Их задача подготовить фейковые информационные вбросы о несуществующем нападении России. В рамках дезинформационной операции Crushing Sword («Сокрушительный меч») Киевским режимом создана специальная структура, которая заранее снимает постановочные видеосюжеты о якобы зверствах «российских оккупантов», напавших на Незалежную.

Нагнетанию антироссийской истерии в немалой степени способствовала искусственно созданная англосаксами паника среди дипломатических представительств. С подачи Вашингтона и Лондона эвакуацию дипмиссий и своих граждан из Киева провели более 40 стран. Крупнейшие британские страховые компании предупредили, что в связи с угрозой боевых действий на Украине с 14 февраля отказываются производить страховые выплаты авиакомпаниям в случае утраты самолета или гибели пассажиров, что фактически означает прекращение авиаперевозок в Незалежную.

Используемые Западом когнитивные технологии всё отчетливее показывают замысел кампании по демонизации России. Русофобская истерия одновременно решает сразу несколько стратегических задач. Одна из них - отвлечь внимание мировой общественности от инициатив Москвы по гарантиям безопасности. Резкое обострение обстановки на Донбассе удивительным образом совпало с заявлениями президента США Байдена, который неоднократно сообщал миру очередную дату вторжения российских войск на Украину. Несмотря на то, что ни один из его прогнозов не сбылся, поставленные Вашингтоном цели во многом были достигнуты. Почти вся Западная общественность считает Россию виновником возможной войны на Украине. После позорного бегства США из Афганистана и наметившегося раскола произошла консолидация стран НАТО. Началось вытеснение России с европейского газового рынка. Под влиянием многочисленных публикаций в Западных СМИ о якобы скором прекращении поставок российского газа в Европу мировые цены на энергоносители резко возросли. В результате дорогой американский сжиженный газ стал конкурентоспособным. Переход европейских стран на более дорогое американское топливо значительно повысит себестоимость европейских товаров. Возросшая цена снизит их привлекательность по сравнению с заокеанскими аналогами, что увеличит американский экспорт и поднимет производство в США.

ВБИТЬ КЛИН

Еще одна задача, которую поставил перед собой Вашингтон – ослабить дружеские отношения между Москвой и Пекином. Западным информагентствам удалось переключить внимание общественности с Олимпиады в Китае на украинскую тематику, что повлияло на престиж КНР.

Кроме политических целей хорошо просматриваются и военные. Одна их них – подготовка масштабной провокации на Донбассе. ВСУ стараются в буквальном смысле вынудить народную милицию ЛДНР к ответному удару. Причем чем сильнее будет ответ, тем лучше для Киева. Зарубежные информагентства получат возможность преподнести оборонительные действия ЛДНР как нападение России на Украину.

Сосредоточение ВСУ у линии соприкосновения проходит под видом командно-штабных учений «Метель – 2022». Они начались 10 февраля и продлятся до конца месяца. Под прикрытием учений подразделения ВСУ уже отработали переход в наступление ротной тактической группы. Для этого

механизированное подразделение впервые было усилено танками Т-64БМ2 «Булат», бронетранспортерами БТР-4Е, самоходными орудиями 2С1 «Гвоздика». От возможных ударов с воздуха значительно увеличенную механизированную роту защищал ЗРК малой дальности «Стрела – 10». В ходе учений ротная тактическая группа совершила марш, развернулась на местности и провела боевые стрельбы по нескольким десяткам мишеней. Причем расчеты САУ вели огонь с закрытых позиций.

ПЛАН НАСТУПЛЕНИЯ ВСУ

По данным зарубежных СМИ из 260 тысяч военнослужащих ВСУ 150 тыс. солдат и офицеров уже находятся в нескольких километрах от позиций народной милиции ЛДНР, и группировка украинских войск продолжает быстро наращиваться. В геометрической пропорции растут и силы территориальной обороны. По заявлению президента Украины В.А. Зеленского они будут увеличены со 100 тыс. человек до 2 миллионов.

Буквально на днях разведке ДНР удалось получить план готовящегося наступления ВСУ на Донбассе, разработанный украинским Генеральным штабом. В начале февраля этого года он был утвержден решением СНБО. На всю операцию по захвату непризнанных республик отводится пять дней. Цель операции – «зачистка» территории ЛДНР и выдавливание всего мирного населения в Россию.

До начала операции диверсионные группы и спящие террористические ячейки должны парализовать либо вывести из строя военную и гражданскую инфраструктуру непризнанных республик. На диверсантов также возлагается обязанность похищать либо уничтожать руководящих работников администрации и военнослужащих Народной милиции. С этой целью по всей линии соприкосновения рассредоточены до 25 мобильных групп специального назначения сил спецопераций «Запад» и «Восток».

Перед началом всеобщего наступления планируется нанести массированный огневой удар артиллерией и РСЗО. Будут задействованы 26-я, 43-я и 55-я артиллерийские бригады ВСУ. К воздушным ударам подключаться авиация, вертолетные эскадрильи и БПЛА. Они должны на глубине до 10 - 15 км уничтожить командные пункты Народной милиции, здания администрации, объекты энерго- и водообеспечения, места хранения тяжелого вооружения, а также склады боеприпасов и ГСМ.

После этого на Донецком направлении в действие вступает оперативно-тактическая группировка (ОТГ) «Восток». Силами 30-й механизированной, 17-й танковой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ при поддержке 26-й артиллерийской бригады планируется нанести главный удар на направлении Краматорск — Дебальцево. За три дня украинские войска должны занять рубеж на линии Алчевск — Енакиево. В течение следующих двух суток с этого рубежа ВСУ планируют выйти к границе РФ. В качестве резерва выделены 81-я аэромобильная и 25-я воздушно-десантная бригады. Их задача – расширить прорыв в обороне Народной милиции ДНР, а затем развить наступление.

Вспомогательные удары будут нанесены на Луганском и Приазовском направлениях. Наступление в сторону Луганска осложнено небольшим оперативным пространством и близостью границы РФ. Поэтому здесь планируются ограниченные наступательные действия силами оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север». В них будут участвовать 57-я мотопехотная и 24-я механизированная бригады при поддержке 131-го отдельного разведывательного батальона. Основная задача войск - с рубежа Новотошковское – Попасная в направлении населенного пункта Алчевск заблокировать трассу «М-30» (Луганск — Дебальцево). Затем войска ОТГ «Север» должны развить наступление в глубину обороны ЛНР и выйти к Красному Лучу, где они соединяться с частями ОТГ «Юг».

На подразделения «Правого сектора» (запрещен в РФ), которые дислоцируются в населенном пункте Станица Луганская, возлагается задача вести беспокоящий огонь по позициям Народной милиции ЛНР и поддерживать диверсионные и рейдовые действия 79-й бригады ВСУ.

На Приазовском направлении наступление будет вестись силами оперативно-тактической группировки «Юг». Для этого планируется задействовать 53-ю механизированную и 36-ю бригаду морской пехоты с рубежа Широкино – Старогнатовка. Им окажет помощь морской десант 501-го отдельного батальона морской пехоты из района населенного пункта Новоазовск, который поддержит огнем 55-я артиллерийская бригада. ОТГ «Юг» планирует наступать в направлении п.г.т. Комсомольское. В течение двух суток украинские войска планируют выйти на рубеж Иловайск – Ульяновское. Затем части ОТГ «Юг» в течение трех дней должны продвинуться вдоль границы Российской Федерации в направлении поселка Красный Луч в Луганской области. Во втором эшелоне будут следовать подразделения 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Особая задача возлагается на батальон «Айдар» (запрещен в РФ). Он будет исполнять роль заградотряда и не допускать дезертирства среди военнослужащих ВСУ.

Готовящееся наступление украинской армии имеет отличительную особенность. Это отказ от штурма крупных населенных пунктов. Войскам поставлена задача окружить и блокировать Донецк, Луганск, Горловку и Алчевск.

БОЕВАЯ ТЕХНИКА ВСУ

Согласно информации британской аналитической компании GlobalData в 2021 ВСУ в своем составе имели 2550 танков, из которых 720 единиц – это основной боевой танк Т-64 различных модификаций, в том числе Т-64БМ «Булат». Остальные 1830 единиц – это танки Т-72. Часть из них прошла модернизацию.

С учетом характера местности ВСУ могут направить до 320 танков на Донецком направлении и до 180 танков – на Луганском и Приазовском.

Кроме того, на вооружении ВСУ находится около 900 боевых бронированных машин. Это БМП различных модификаций - БМП-1, БМП-2 и БМП-3, а также бронетранспортеры БТР-80, МТ-ЛБ и БРДМ-2. Часть из

них после модернизации получила новые боевые модули и средства пассивной защиты. Предполагается, что на Донецком направлении будет действовать до 600 боевых машин и до 300 машин будет задействовано на Луганском и Приазовском направлении.

Артиллерия ВСУ насчитывает до тысячи орудий, минометов и РСЗО. До 600 из них могут быть применены на Донецком направлении. Оставшиеся 400 могут быть использованы на Луганском и Приазовском направлении.

После многолетнего восстановления Воздушные силы ВСУ насчитывают 14 единиц Су-24, около 25 единиц Су-25, 31 единицу Су-27 и около 30 единиц МиГ-29.

Чтобы осложнить контроль миссии ОБСЕ за переброской украинских войск на Донбасс Киев широко используют мобильные группы РЭБ. Украинские станции «Буковель-АД» подавляют помехами каналы управления БПЛА, которые принадлежат ОБСЕ, и таким образом не позволяют европейским наблюдателям отслеживать перемещение украинских войск непосредственно к линии разграничения. Серьезную помощь Киевскому режиму в этом вопросе оказали США и Великобритания. Под предлогом эвакуации они отозвали своих представителей из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, тем самым осложнив ее работу.

Киев никогда бы не решился на столь масштабную авантюру, как нападение на ЛДНР, если бы не открытая военная поддержка со стороны Вашингтона, Лондона и других стран НАТО.

ПОДДЕРЖКА ЗАПАДА

В январе месяце этого года США организовали воздушный мост в Незалежную, по которому из запланированных 45 рейсов уже выполнено более половины. Каждый транспортный самолет привозит до 90 тонн смертоносного груза. Всего по данным министра обороны Украины А.Ю. Резникова с начала 2022 г. американцы доставили 1300 тонн оружия и боеприпасов.

В не меньших масштабах военные поставки осуществляет Великобритания, которая предоставила ВСУ 2000 гранатометов NLOW. Оружие под видом нелетального поставляется из Польши, Прибалтики, Канады, Дании и других стран. В первую очередь, везут ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger, станции контрбатарейной борьбы и боеприпасы.

Помощь оказывается не только оружием, но и живой силой. Из США в Польшу прибыли 1,7 тыс. военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии. Это в дополнение к пяти тысячам американских военных, которые уже находятся в стране. В середине февраля Вашингтон по просьбе Варшавы отправил еще 3 тыс. десантников. В случае большой войны на Украине американская группировка вместе с поляками призвана блокировать любые действия России с территории Калининграда.

Из Германии в Румынию вместе с бронетехникой была переброшена тысяча американских военных из механизированной бригады «Страйкер». По плану Пентагона вместе с румынскими военными она должна

противодействовать российскому миротворческому контингенту в Приднестровье.

Еще 300 военнослужащих из штабного подразделения 18-го воздушно-десантного корпуса США были доставлены по воздуху в ФРГ с целью усиления органов военного управления. Кроме того, 8,5 тыс. десантников из состава сил быстрого реагирования находятся в США в полной готовности к вылету.

Турция как член НАТО неоднократно заявляла, что может послать на Украину 35-40 тыс. военнослужащих. В Анкаре рассчитывают, что в обмен потомки Османской империи смогут надолго сохранить свое военное присутствие в Незалежной.

С целью оказания давления на Россию на базу Королевских ВВС Великобритании в Фэрфорде прибыли четыре американских стратегических бомбардировщика В-52Н. Вместе с ними специальными бортами привезли обслуживающий персонал и необходимое оборудование. Самолеты В-52Н базируются на авиабазе Майнот (штат Северная Дакота, США) и входят в состав 69-й бомбардировочной эскадрильи 5-го бомбардировочного крыла. Один В-52Н способен нести до 20 высокоточных крылатых ракет AGM-129 ACM с ядерными боеголовками и дальностью пуска 3700 км, что позволяет наносить удары без захода в зону действия ПВО.

Для доминирования авиации Североатлантического альянса в воздухе на польскую авиабазу Ласк прибыли 8 американских истребителей F-15C/D Eagle, оснащенных ракетами «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM с дальностью пуска до 180 км. Пентагон заявил, что самолеты готовы патрулировать воздушное пространство Незалежной вместе с истребителями Воздушных сил Украины.

Еще 4 истребителя F-16 из состава 52-го истребительного авиакрыла, дислоцированного в Германии, не так давно были размещены в Румынии.

В Эстонию на авиабазу Эмари в дополнение к 4 истребителям F-16 ВВС Бельгии прибыли 6 американских истребителей F-15E Strike Eagle.

Четыре датских F-16 Fighting Falcon получили временное базирование на базе Шяуляй в Литве. Они усилят звено из четырех истребителей F-16 ВВС Польши.

Польские, бельгийские и датские летчики будут находиться в Прибалтике до 1 апреля, а затем их на ротационной основе сменят самолеты и пилоты из ВВС Испании, Чехии и Франции.

Кроме усиления ВВС и сухопутных войск в Восточной Европе Пентагон осуществляет беспрецедентное наращивание американского флота в Средиземном море. Основные силы располагаются неподалеку от проливов Босфор и Дарданеллы. По решению командования ВМС 6-й флот США пополнен четырьмя эсминцами УРО класса Arleigh Burke. Это Donald Cook (DDG-75), Mitscher (DDG-57), The Sullivans (DDG-68) и Gonzalez (DDG-66). Каждый корабль в зависимости от задач способен нести 56 или 96 крылатых ракет «Tomahawk» с ядерной боевой частью. По решению министра обороны

США Ллойда Остина в Средиземном море находится АУГ во главе с авианосцем Harry S. Truman (CVN-75). Западные военные эксперты отмечают, что впервые с 2018 г. в Восточном Средиземноморье создана крупнейшая группировка ВМС США.

Несмотря на откровенное подталкивание англосаксами Киевского режима на военные действия против Донбасса пока еще сохраняется возможность для дипломатического решения кризисной ситуации. Всё, что для этого требуется, с помощью Запада усадить власти Незалежной за стол переговоров и заставить их выполнять Минские соглашения. К сожалению, этот сценарий становится все менее и менее вероятным.