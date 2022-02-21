Ополчение ДНР накрыло артиллерийским огнём два украинских зенитно-пушечных комплекса

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21 февраля 2022, 12:30

Фото: Соцсети

Под огнём артиллерии Народной Милиции ДНР, в районе Марьинки, оказались два зенитных ракетно-пушечных комплекса (ЗРПК) «Тунгуска», принадлежащий 54-той бригаде ВСУ. В результате один ЗРПК - уничтожен, другой - повреждён. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс».



Под ответный огонь артиллерии ополчения ДНР попал зенитный ракетно-артиллерийский дивизион 54-й бригады вооруженных сил Украины. В результате, прямым попаданием уничтожен один ЗРПК 2К22 «Тунгуска», другая, соседняя машина была иссечена осколками.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили на фронт в Донбассе большое количество зенитных комплексов. Судя по всему, это сделано в ожидании появления российских самолётов. Кроме того, пушечное вооружение ЗРПК «Тунгуска» можно использовать против наземных легкобронированных целей.



На прошедшей неделе артиллерия ВСУ проявила ранее невиданную активность, но эти провокации не остались без ответа.