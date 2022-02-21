Москва тонко намекнула Западу, что не стоит доводить конфронтацию до крайности, но тот сделал вид, что ничего не понял

Аргументы Недели → Армия 13+

21 февраля 2022, 11:05 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Россия провела учение сил стратегического сдерживания. ВМФ РФ вывел на широкомасштабные манёвры свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих. Вашингтонский обком зовёт Россию на войну с Украиной, но Москва глуха к этим призывам. Запад развернул невиданную ранее информационную войну против России, Лондон создаёт центр по борьбе с российской дезинформацией. Украинские депутаты, олигархи и семьи западных дипломатов срочно покидают Незалежную. Западные авиакомпании отказываются летать на Украину. Канада прислала в Киев многотонный военный груз - стрелковое оружие. На линии фронта в Донбассе слышна стрельба. А в это время Зеленский заявил, что намерен вернуть Украине статус ядерной державы, которого у Незалежной никогда не было.



Центральным событием минувшей недели были учения, на которых Россия продемонстрировала Западу свои возможности в неядерном ракетном вооружении. Отработаны были стрельбы гиперзвуковым комплексом: «Цирконом» морского базирования и аэробаллистической системой «Кинжал». Корабли и дизель-электрическая субмарина ВМФ РФ провела пуски крылатых ракет «Калибр» надводного и подводного базирования. А также сухопутные ракетчики продемонстрировали возможности крылатой ракеты 9М729. Вышеуказанные гиперзвуковые комплексы являются оружием, против которого у Запада нет средств защиты. Поэтому «Цирконы» называют убийцами авианосцев. Впрочем, и крылатая ракета 9М729 умеет обходить западные системы ПРО. В ходе стрельбы все цели были надёжно уничтожены.



Эту часть учений начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов скромно назвал отработкой вопросов ведения военных действий с применением оружия повышенной потенциальной опасности. В этих словах явно звучит тонкий намёк Западу: «Мы вас уничтожим и без ядерного оружия». Но отупевший от сознания собственного величия коллективный разум западных политиков, похоже потерял очень важную человеческую черту - инстинкт самосохранения. Там пропустили намёк мимо ушей. Во второй части учений Россия провела пуски межконтинентальных баллистических ракет: «Синева» - из подводного положения, из акватории Баренцева моря; «Ярс» - с сухопутной позиции на космодроме «Плесецк». Обе МБР, преодолев более 6 тыс. км, поразили цели на камчатском полигоне «Кура». Более того, были продемонстрированы возможности крылатых ракет, способных нести ядерные боеголовки. Они были запущены с бортов стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС и поразили цели на полигонах «Пембой» и «Кура». Согласитесь, второй намёк тонким уже сложно назвать. Но, Запад и к нему остался глух. У них там, похоже, прогрессирует какая-то свирепая ментальная болезнь, которая развилась на основе собственного осознания вседозволенности. А дело в том, что этой вседозволенности, как таковой, у Запада уже нет.



Российский ВМФ продолжил широкомасштабные учения в Баренцевом море, на Балтике, в Тихом океане, Охотском и Японском морях, на Чёрном море и на Каспии. Моряки отрабатывают борьбу с подводными лодками, надводными кораблями, авиацией и сухопутными войсками противника. В манёврах флота задействовано свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.



Тем временем США и их союзники упорно зазывали Россию прийти на войну с Украиной, на что Москва ответила вежливым отказом. Америка, Британия, Канада и другая «мелочь пузатая» в виде стран Балтии, Дании и Польши, соревновались в оказании военной помощи Украине, направив в неё сотни тонн стрелкового, противотанкового и переносного зенитного оружия, и боеприпасов. Отказ России воевать был воспринят Вашингтоном как вызов. Поскольку это испортило янкам их геополитическую игру. Последовали множественные дипломатические демарши и нападки на Москву со стороны американских прихлебателей, в которых более всего преуспели: НАТО, Лондон, Варшава, Киев и страны Балтии. Более того, разгорается дипломатическая война между США и РФ, которая может закончиться разрывом всяких отношений. Украина пошла на откровенные военные провокации: активизировались украинские диверсанты, а на линии фронта звучат канонада и автоматно-пулемётная стрельба. Дошло до того, что два украинских артиллерийских снаряда залетели на территорию Ростовской области.



В то же время, семьи западных дипработников начали покидать Незалежную. Сами посольства в сокращённом составе переместились из Киева во Львов. Некоторые депутаты Верховной Рады и украинские олигархи с семьями спешно покинули страну. Некоторые западные авиакомпании отменили полёты на Украину. Короче, всё разыгрывается, как по нотам. Вот, вот должна начаться война, - вопят в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне. Но, главный актёр всего действа, ради которого был затеян весь этот фарс – Россия – почему-то упорно на войну не является.



На этом фоне Зеленский решил поразить весь мир глупостью вселенского масштаба, в очередной раз заявив, что Украина намерена вернуть себе статус ядерной державы. Допустим у властей Незалежной после развала СССР оказалось ядерное оружие, на какой-то очень короткий промежуток времени. Затем оно быстренько было передано России. Но суть в том, что Украина никогда не располагала производствами, способными даже обсуживать ядерные боеголовки. Поэтому их оставлять в Незалежной было просто опасно. Во времена СССР на территории советской (радяньской) Украины производили межконтинентальные баллистические ракеты. Но, ядерные боевые части к ним создавались на предприятиях закрытого города Арзамас-16, а это РСФСР, недалеко от Нижнего Новгорода, сейчас он называется Саров. То есть, Украина никогда не располагала технологиями производства ядерного оружия. И, к слову, никогда не имела ядерного статуса. Зеленский, восклицая о его возвращении, несет пургу, похлеще той, что произносят уста первой дуры в деревне Вашингтон, пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки.



В финале обзора не могу не упомянуть, что Лондон создаёт «центр по борьбе с российской дезинформацией». Короче, британцы формируют структуру, которая будет работать в режиме министерства пропаганды третьего рейха - знаменитой конторы Геббельса, фабриковавшей самую что ни на есть гнусную ложь, которую только можно себе представить.



И ещё. Крупным спонсором Украины стала Канада. Премьер-министр этой страны направил в Киев стрелкового вооружения с ночными прицелами боле чем на 6 млн долл. и собирается перечислить властям Незалежной ещё 500 млн. долл. Похоже, Джастин Трюдо все же решил испачкаться в славянской крови. Ну что ж - Бог ему судья.



