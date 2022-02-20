Ракетный крейсер «Пётр Великий» СФ вышел на охоту на подводные лодки условного противника в Баренцево море

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20 февраля 2022, 18:32

Фото: Соцсети

Флагман Северного флота (СФ) - тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» отработал поиск подводных лодок условного противника в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Пресс-служба СФ сообщает: «В учении были задействованы боевые расчёты боевого информационного центра, группы гидроакустиков, штурманы и личный состав минно-торпедной боевой части, условно выполнивший стрельбу противолодочным комплексом «Водопад» по заданным координатам. Учение прошло в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Экипаж крейсера будет выполнять учебно-боевые задачи в море в течение нескольких дней. Во время якорной стоянки на незащищённом рейде моряки проведут учение по противоподводно-диверсионной обороне с выставлением внешней вахты ППДО и практическим гранатометанием. После выполнения всех поставленных задач ТАРКР «Пётр Великий» возвратится в главную базу Северного флота – город Североморск».

Перед российским ВМФ стоит непростая задача по обороне береговой линии страны, которая имеет протяжённость практически равную экватору Земли. При этом огромные территории Крайнего Севера и Дальнего Востока практически не никакой сухопутной транспортной системы, критически необходимой для переброски сухопутных войск РФ в районы, где противник может высадить морской десант. Поэтому значение военного флота РФ невозможно переоценить. Лишь используя морской и воздушный транспорт можно доставить войска в отдалённые районы Крайнего Севера и Дальнего Востока. При отсутствии аэродромов использование воздушного транспорта становится проблематичной.