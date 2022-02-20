Каспийская флотилия отработала уничтожение противника на море, в воздухе и на суше

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20 февраля 2022, 14:32

Фото: Минобороны РФ

Корабли Каспийской флотилии (КФл) провели командно-штабные учения (КШУ)на морских полигонах, в ходе которых отработали тактику ведения морского боя. При этом поражались морские, воздушные и сухопутные цели, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Малые ракетные и артиллерийские корабли выполнили стрельбы из артиллерийских установок А-190 по мишенной обстановке, имитирующей условного противника, атаковавшего на. море. Кроме того, артиллерийским огнём были поражены сухопутные цели, расположенные на острове Чечень, обозначавшие морской десант условного противника.

Пресс-служба ЮВО дополняет: «При отработке задач по противовоздушной обороне (ПВО) для уничтожения условного противника с воздуха, военнослужащие применили зенитно-артиллерийские установки «Палаш», АК-630 и АК 630-М2 «Дуэт» и другие средства ПВО…В ходе стрельб по морским целям военнослужащие отработали мероприятия радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных целей. Также были отработаны элементы морских манёвров по уклонению от ударов условного противника.

Также в морских полигонах экипажи отработали элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде».

Всего в КШУ задействовали 20 боевых кораблей флотилии, в их числе ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Махачкала», «Астрахань», «Ступинец» малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения.

Пресс-служба ЮВО подчёркивает: «Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Напоминаем, что началась серия военно-морских манёвров ВМФ РФ в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана. В них задействуют свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.