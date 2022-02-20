Абхазия готова оказать военную помощь Донбассу

Аргументы Недели → Армия 13+

20 февраля 2022, 14:17

Фото: Соцсети

Президент республики Абхазия Аслан Бжания заявил о готовности, если это потребуется, оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу, сообщает новостное агентство «Интерфакс».

В частности, он сказал, «Народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса. Более того, в случае необходимости, Республика Абхазия, готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу… Резкая эскалация напряженности, вызванная действиями украинской стороны, не может не вызывать тревоги».

Сухум с тревогой следит за событиями, происходящими на Донбассе и надеется на то, что в Киеве победит здравый смысл.