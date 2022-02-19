Учения сил стратегического сдерживания РФ должны остудить горячие головы западных ястребов, в противном случае нас ждёт война

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19 февраля 2022, 17:15 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

19 февраля 2022 год, под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ). Кстати, пуски «Калибров» и «Искандеров» должны внушить киевскому руководству, что его попытки решить проблему Донбасса силой, могут закончиться массированным обстрелом войск ВСУ российскими ракетами.

По информации ДИМК МО РФ: «К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов. ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням. В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер»».

И это был только первый этап учений. Точность поражения целей гиперзвуковыми ракетами означает, что американские, британские авианосные ударные группы и боевые корабли (а равно авианосцы и боевые корабли других стран НАТО и союзников США) не имеют защиты от российских гиперзвуковых ракет. Также запусками «Кинжала», «Искандера» и «Калибра» Россия просигнализировала не только натовским и американским воякам, но и безрассудному Киеву, что его попытка решить проблему Донбасса силовым путём может обернуться для Незалежной - крахом.

Как доложил Верховному главнокомандующему, начальник Генштаба ВС РФ генерал-армии Валерий Герасимов: «Основная цель проводимого учения - отработка действий Стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения «противнику». Учения проводятся в два этапа. На первом этапе будет разработан вопрос ведения военных действий с применением оружия повышенной потенциальной опасности. И на втором этапе - вопрос санкционирования и массированного применения стратегических наступательных сил Российской федерации в ответ на встречный удар».

По информации представленной ДИМК МО РФ: «Из позиционного района государственного испытательного космодрома «Плесецк» произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка. Крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура».

Из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура».

В Вашингтоне и других столиц Запада стоит глубоко задуматься над тем, куда может завести тот жёсткий конфронтационный путь, который они выбрали в своей внешней политике по отношению к России. И действительно Запад своими безрассудными действиями превратил Россию из надёжного стратегического партнёра в непримиримого стратегического противника. Причиной всему алчность американских и западных дельцов, а также желание окончательно расколоть и уничтожить Российскую Федерацию, как таковую, лишив её статуса мировой и ядерной державы. История не нова борьбой с Россией Запад занимается с момента её появления, как государственного образования. Ныне Вашингтон ставит на карту всё. Информационная война уже достигла своей кульминации. Идет переписывание истории с целью очернения и демонизации России. В настоящее время организована травля нашей страны во всех сферах деятельности человеческой цивилизации, включая религию и спорт.

Вашингтон считает, что Москва не рискнёт применить ядерное оружие. При этом янки не учитывают, что ядерное вооружение России значительно обновлено (на 81 %), тогда, как американское ядерное оружие устарело морально и физически. Последние попытки его обновления, в основном связанные с созданием новой модификации авиабомбы В61 - смехотворны. Для её применения Штатам необходимо будет сначала завоевать господство в воздухе и подавить российскую систему ПВО, чего ВС РФ не допустят. Аналитики указывают, что в ядерной войне с Россией у США нет никаких шансов на достижение превосходства. Напротив, США ждёт поражение. Эта страна за последние несколько десятилетий умудрилась проиграть все войны, причём, заведомо более слабому противнику.