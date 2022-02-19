Украина намерена навалиться всеми силами на Донбасс и в блицкриге раздавить оборону ополчения республик

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19 февраля 2022, 15:31

Фото: Соцсети

Разведка Народной милиции ДНР проанализировала данные о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе, в результате обрисовался масштабный план с нанесением украинскими войсками множественных ударов по линии обороны ополчения республик. Результаты работы разведки НМ ДНР представлены на карте будущих боевых действий. Информацию об этом распространило агентство «АННА -Ньюс».

Замысел командования ВСУ сводится к следующему: 26-я, 43-я и 55-я артиллерийские бригады украинской армии планирует провести массированный огневой удар реактивной и ствольной артиллерии. Затем предвидится начало наступления сил/войск ВСУ по всему фронту на нескольких направлениях.

Представитель НМ ДНР Эдуард Басурин пояснил: «Они в назначенный день нанесением поражения самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами планируют уничтожить объекты военного и гражданского назначения на территории ДНР и ЛНР на глубину до 10-15 км. Основными объектами для поражения станут командные пункты Народной милиции, администрации, объекты энерго- и водообеспечения, места хранения тяжелого вооружения, определенных Минскими договоренностями».

Главными направлениями ударов войсками ВСУ будут: Краматорск-Дебальцево, на Приазовском направлении, на Луганском направлении. В первом случае будет нанесен удар с применением танков, десантно-штурмовых бригад и артиллерийских бригад ВСУ с целью выхода к границе c Российской Федерацией.

Басурин также сообщил: «На Приазовском направлении при помощи морских сил и артиллерии планируется выйти на рубеж Иловайск-Ульяновское и развивать наступление вдоль российской границы в направлении Красный Луч. На Луганском направлении ВСУ проведут ограниченные наступательные действия силами мотопехотной и механизированных бригад. Цель этого наступления — заблокировать трассу Луганск — Дебальцево «М-30», развить наступление в глубину обороны ЛНР, выйти к направлению Красный Луч и соединиться с группировкой «Юг». В ходе боевых действий планируется окружение и блокирование крупных населенных пунктов Донецк, Луганск, Горловка, Алчевск».