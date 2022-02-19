Запад устал ждать, когда Россия начнёт войну, и решил подтолкнуть её к этому шагу новыми санкциями и провокациями в Донбассе

Аргументы Недели → Армия 13+

19 февраля 2022, 15:18 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Политическое руководство США, Британии и Канады обвиняет Россию в эскалации военных действий у российских же границ. На Капитолийском холме в Вашингтоне говорят о необходимости введении немедленно нового жесточайшего пакета экономических санкций, способного разрушить российскую экономику. Украинская армия, по сути, начала боевые действия в Донбассе. Один артиллерийский снаряд ВСУ залетел на территорию Ростовской области и это не случайность, а только начало масштабной военной провокации.

Россия скомкала все планы Запада относительно начала украино-российской войны, в результате которого Москву должны назвать страной агрессором с применением всего пакета международных санкций, как это было в 1939 году по отношению к СССР с началом советско-финской военной кампании. Похоже, терпение властьпредержащих в Вашингтоне лопнуло. Киев заставили начать наступательные действия. Они идут вяло, но по той же методике, что практиковал Запад и в прошлых войнах, которые он вёл против России. Заметно применение Киевом опыта нацисткой Германии. Территорию Донбасса наводняют украинскими диверсантами, их задача парализовать работу всей гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР, и посеять панику среди населения, а также парализовать военное и гражданское управление, и по возможности привести к коллапсу систему обороны республик Донбасса. Кроме этого, ведётся широкомасштабная информационная война, в которой активно участвую западные СМИ. Антироссийская ложь и пропагандистские утки нескончаемым потоком льются из уст западных руководителей и. политиков. Дело доходит до того, что многие представители западной же прессы уличают своих властьпредержащих и их пресс-службы в откровенном вранье.

Одновременно, на лини фронта начались обстрелы позиций ополчения республик и мирных населённых пунктов, находящихся во фронтовой и прифронтовой полосе. В ЛНР и ДНР объявлена всеобщая мобилизация. Руководство Народной милиции ДНР предвидит скорое начало наступления на Светлодарской дуге (севернее Донецка). Также ожидается, что ВСУ нанесут удар войсками на юге Донбасса. Здесь наступление может начаться или в районе Тельманово, или пойти вдоль берега Азовского моря. Военные специалисты считают, что Донбасс самостоятельно не сможет удержать оборону.

Военный эксперт, сотрудник ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин пояснил эксклюзивно газете «Аргументы Недели»: «Как будет развиваться ситуация на Донбассе - зависит от политической воли руководства России. Остановить эту войну и заставить Киев выполнять Минские соглашения может только сила. И для начала, я бы на месте нашего президента признал независимость республик Донбасса. Далее необходимо провести военную операцию по принуждению к миру. Такую операцию, кстати, проводили США и НАТО по отношению к Югославии в 1999 году, миновав резолюцию Совета безопасности ООН. Операции по принуждению к миру (ОПМ) проводятся по решению СБ ООН, но американцы с натовцами создали прецедент, не считаясь с международными законами, бомбили Югославию. Поэтому у России руки развязаны в принятии решения на проведение ОПМ. Москва уже один раз воспользовалась этим, в августе 2008 года была проведена успешно операция по принуждению к миру Грузии, когда последняя вероломно напала на республики Южная Осетия и Абхазия.

В Донбассе сложилась похожая ситуация. Там постоянно проживают около 770 тыс. российских граждан. Москва просто обязана защитить их в соответствии с Конституцией РФ. При этом речь не идёт о войне с Украиной, военные действия стоит ограничить ударами огневых средств по местам скопления украинских войск во фронтовой полосе на Донбассе. При этом не стоит говорить о вводе российских регулярных войск на территорию Донбасса. Бесспорно превентивным действиям должны предшествовать соответствующие официальные заявления Кремля, чтобы весь мир знал, что правда на нашей стороне и, что мы плюем на всякие санкции и угрозы со стороны Запада. В любом случае Россия не оставит Донбасс на произвол судьбы, поскольку это будет предательство по отношению к русским, проживающим там. В противном случаи имидж России, как великой державы - будет растоптан».

Стоит добавить к сказанному экспертом, что Запад однозначно затеял всю эту эпопею с Украиной ради втягивания России в заранее запланированное противостояние, для уничтожения её международного авторитета, экономического удушения и дальнейшего расчленения. Начало этого действа было отмечено «печеньками Нуланд» на майдане Незалежности, в ходе так называемой «революции гидности», закончившейся государственным переворотом на Украине.