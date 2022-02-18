Политика Лондона становится агрессивнее по отношению к РФ несмотря на то, что в Армии Британии лошадей больше, чем танков

Аргументы Недели → Армия 13+

18 февраля 2022, 18:26 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Наряду с заявлениями министра обороны Британии Бена Уоллеса о нарастании противостояния с Россией, его заместитель Джеймс Хиппи подтвердил, что согласно новой военной доктрины Лондона новый период конкуренции Туманного Альбиона с Россией имеет особо острую форму и может длиться долго - целые поколения. Весьма интересно то, как собирается Британия воевать с Россией. Недавно тот же Уоллес говорил, что Лондон делает ставку на свои силы специальных операций, которые будут руководить войсками, созданными из коллаборационистов.

В настоящее время регулярная составляющая британских Вооружённых сил насчитывает около 147 тыс. личного состава. Но, Лондон в ближайшее время планирует сократить их численность до 68 тыс. А ставка будет делаться на институт рейнджеров, задачей которых будет набор, обучение вооружённых формирований из местного населения в различных регионах мира, входящих в зоны интереса Лондона. То есть Британия собирается создавать армию там, где намерена воевать из коллаборационистов, обмундировывать и вооружать её. Командовать этими армиями будут британские рейнджеры. Данная концепция уже воплощается в жизнь на Украине.

Сейчас Королевские ВМС насчитывают 33450 человек, в том числе около 7000 морских пехотинцев. Численность сухопутных войск балансирует в районе 81 тыс. штыков, сюда надо приплюсовать 2900 гурков (бойцов «колониальных войск»). В ВВС служат 32 880 человек. Военное руководство (это комитет начальников штабов, а не Минобороны) планирует к 2020 году довести численность Армии (Сухопутных войск) до 82 тыс., ВМС – до 30 тыс., ВВС – до 33 тыс. Резервисты (а это отдельная составляющая ВС Великобритании) насчитывают около 50 тыс. человек. Из них сейчас реально периодически выходят на службу: в Сухопутных войсках - 30320 человек, 3600 бойцов приписаны к ВМС и 2930 - к ВВС. Кроме того, в военном ведомстве Туманного Альбиона служат 49320 гражданских.

Британия остаётся сильной военно-морской державой. В боевом составе Королевских ВМС четыре атомных подводных лодок (АПЛ) класса Vanguard (водоизмещением 15900 тонн) с баллистическими ядерными ракетами на борту. Каждая такая субмарина несет 16 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) подводного старта Trident II (D5), общий арсенал каждой АПЛ составляет 40 ядерных боеголовок. В будущем рассматривается возможность увеличить общий стратегический арсенал до 58 ракет. Замена ныне состоящих на вооружении стратегических АПЛ на новые образцы планируется на середину 2030-х годов. Так же Лондон располагает четырьмя АПЛ класса Astute (7400 тонн), каждая имеет 38 шахт для запуска ракет и торпед, на вооружении этих субмарин состоят крылатые ракеты (КР) Tomahawk Block IV и высокоскоростные торпеды Spearfish (развивают скорость до 150 км/ч). Еще одна подлодка этого класса проходит испытания и три в настоящее время находятся на разной стадии строительства. Британский флот имеет в строю и три старых субмарины класса Trafalgar (5300 тонн). Каждая из них имеет 30 пусковых шахт и вооружение такое же (лишь уступает числом), как и у АПЛ класса Astute.

Надводный флот состоит из двух авианосцев, шести эсминцев (вооруженных КР), 13 фрегатов так же с КР (в будущем их число будет увеличено до 19). Авиация ВМС включает 9 эскадрилий. По плану (кроме фрегатов) уже заложены и намечается начать строительство 5 АПЛ, 2-х авианосцев и 6-ти эсминцев.

Боевая составляющая Королевской морской пехоты включает: 3 батальона коммандос, две вертолетных эскадрильи, один артиллерийский полк, один инженерный эскадрон, один транспортный полк и другие подразделения обеспечения и поддержки (структуру управления я намеренно не рассматривал, конечно же она есть). Основной ударной силой морской авиации являются истребители пятого поколения F-35, уже есть контракт на поставку 48 единиц этой техники, к настоящему времени поступило в распоряжение Королевского флота до 24 машин.

Сухопутная составляющая ВС или Армия Великобритании к настоящему моменту не выглядит столь грозно, как во времена мирового владычества английской короны. По данным, полученным из открытых источников: девять танковых полков (в реальности, скорее всего, значительно меньше), 31 пехотный батальон, 13 артиллерийских полков; 10 - инженерных, 4 полка армейской авиации, 3 разведбата.

По информации БиБиСи на вооружении британской армии состоит 334 основных танка Challenger 2. На самом деле в боеспособном состоянии находятся только 156. Кстати, журналисты в насмешку над английскими ВС заметили, что в сухопутных войсках больше лошадей, чем танков. И это абсолютная правда. Причем число скакунов с каждым годом увеличивается, а численность «Челленджеров» - уменьшается. Кстати, лошадиное поголовье, приписанное к британской армии, приближается по численности к 600. У британцев не более 2200 единиц БМП разной модификации, примерно столько же легких боевых колесных машин. Артиллерия насчитывает 40 систем залпового огня, около 100 самоходок, чуть более 230 единиц армейских систем ПВО, порядка 470 мортир (минометов) калибра 81-мм. Армейская авиация насчитывает около 130 вертолетов различного типа и порядка 50 тяжелых БЛА.

В составе Королевских ВВС 11 ударных эскадрилий, два подразделения тяжелых беспилотников, две эскадрильи самолетов управления, три эскадрильи воздушных топливозаправщиков, пять подразделений ВТА, семь вертолетных эскадрилий, два подразделения десантных самолетов, две поисково-спасательных эскадрильи, 8 полков ПВО. Парк Королевских ВВС насчитывает: 160 многофункциональных истребителей Typhoon, из них не более 112 в рабочем состоянии; истребителей- бомбардировщиков Tornado GR4/4A числится аж 90 штук; учебно-боевых самолетов Hawk разных модификаций - 60 штук; воздушных танкеров Voyager числится 14 единиц, но в рабочем состоянии не более 12; самолетов различного назначения от огневой поддержки до ВТА Hercules в наличии 24 борта; транспортников C-17 числится 8 штук; пять БЛА Reaper; 52 вертолета Chinook и 24 вертолета Puma. Указанный вертолетный парк приписан к объединенным силам НАТО. В перспективе, в ближайшие десять лет планируется заменить «Геркулесы» серий C1 - C3 на 22 борта A400M Atlas.

Есть у британцев еще и «Группа объединенных сил специальных операций». Это прежде всего 22-й полк SAS (Special Air Service), который является регулярной действующей во всех уголках света (по заданию военно-политического руководства Британии) частью, еще два резервных полка SAS: 21-й и 23-й, не выездные за пределы страны в мирное время. В интересах 22-го полка функционируют: Авиакрыло Сил специальных операций(авиаполк), специальный разведполк, группа обеспечения, четыре эскадрона SBS (малых водных транспортных средств) и хорошо известный по делу «Скрипалей» солсберийский центр CBRN - химической, биологической центр, радиологической и ядерной обороны.

Зарплаты британских военных таковы: рядовой новобранец может рассчитывать только на 13 тыс. фунтов в год. А генерал, занимающий высокий пост, получает от 111 тыс. фунтов в год и более. Вновь поступивший на службу в 22-й полк боец будет довольствоваться 25 тыс. фунтов в год, его опытный однополчанин, прошедший огонь и воду может получать более 80 тыс. и даже порядка 100 тыс. фунтов в год, в зависимости от специализации, звания и выполняемых задач.

В пенсионную копилку каждый британский военнослужащий получает 1/47 своего оклада на каждый год службы, причем при карьерном росте и повышении денежного содержания производится соответствующий пересчет. Существует еще страховочная программа, позволяющая значительно увеличить пенсионное содержание ветерана. Также предусмотрены пенсии получившим ранения и заболевания на службе. А семьям погибших военных выплачиваются, предусмотренное законом, финансовое содержание.

Что-ж, Британия остаётся серьёзным военным противником. К тому же необходимо учитывать, что коварство и вероломство Лондона практически бесконечны, как и их способность выискивать ресурсы для проведения в жизнь своей геополитики. Академик АВН генерал-лейтенант Сергей Чварков, считает, что недооценивать военный потенциал Лондона - опасно. Тем более, что в союзнических отношениях США - Британия, совершенно не ясно - кто исполняет ведущую роль.