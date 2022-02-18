Госдеп США разрешил поставку Польше 250 американских танков «Абрамс»

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18 февраля 2022, 17:27

Фото: Соцсети

Государственный департамент в пятницу одобрил продажу Польше 250 танков Abrams на сумму 6 млрд долл. Это произошло на фоне прибытия в эту страну новых американских войск и самолетов. Об этом пишет издание «Политико».

Информацию о сделке озвучил министр обороны США Ллойд Остин рано утром в пятницу на пресс-конференции в Варшаве после встречи с польским коллегой Мариушем Блащаком. Эта закупка является еще одной частью широкомасштабных усилий Польши по модернизации вооруженных сил, дополняющих сделку на 6,5 млрд долларов, заключенную Польшей в 2019 году, на покупку 32 истребителей F-35, а также другие соглашения о покупке мобильных реактивных артиллерийских систем в Соединенных Штатах.

Ранее польское министерство обороны озвучивала намерения разместить 250 танков «Абрамс» на границе с Калининградской областью РФ, а это танковая дивизия. Хотя сделка по танкам Abrams была одобрена, польское правительство все еще должно заключить окончательный контракт с General Dynamics и другими американскими оборонными компаниями, которые производят танки и их компоненты. Это означает, что пройдут месяцы, если не годы, прежде чем первые танки прибудут в Польшу.

За последние две недели администрация Байдена направила в Польшу еще около 5 тыс. военнослужащих, плюс к тем 4 тыс., что уже находятся там. Также из Германии в Румынию и Болгарию были. переброшены две бригады Stryker.

По поводу сдерживания России вице-президент США Камала Харрис встретилась с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главами восточноевропейских государств на Мюнхенской конференции по безопасности рано утром в пятницу. Во второй половине дня, ближе к вечеру президент Джо Байден проведет телеконференцию об украинском кризисе с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, ЕС и НАТО.

На этой неделе произошло наращивание американской авиации в регионе: восемь дополнительных F-15 с авиабазы Сеймур Джонсон, Северная Каролина, прибыли на авиабазу Ласк в Польше, удвоив количество американских F-15, прибывших туда в этом месяце. В этом месяце в Эстонию прибыли еще шесть F-16. Кроме того, еще восемь F-16, базирующихся в Германии, были переброшены на авиабазу в Румынии, а F-35, базирующиеся в Юте, совершили перелёт в Германию.