Бойцы ополчения Донбасса пресекли попытку украинских диверсантов прорваться через линию фронта

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18 февраля 2022, 16:51

Фото: Соцсети

Ополченцы Народной Милиции ДНР пресекли попытку украинских диверсантов пересечь линию фронта в районе села Железная балка в окрестностях Горловки. Об этом пишет новостное агентство «АННА-Ньюс».



В боевых сводках сообщается, что отряд украинских диверсантов в количестве 10–12 штыков пытались незаметно преодолеть линию фронта около села Железная балка близ Горловки. Бойцы донецкой милиции обнаружили противника и открыли по нему сосредоточенный стрелковый огонь. Группа диверсантов была отступила, потеряв одного или двоих. На одном из трупов была обнаружена мини-камера, на которую был снят бой.

Ранее СМИ сообщили о предотвращении подрыва украинскими диверсантами емкости с хлором на очистных сооружениях. Есть также данные о попытке подрыва емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол» в Горловке.