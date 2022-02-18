В Абхазии мотострелки ЮВО уничтожили условного противника

Аргументы Недели → Армия 13+

18 февраля 2022, 15:48

Фото: Минобороны РФ

Мотострелки Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и разведывательного подразделения в ходе двустороннего ротного тактического учения (ДРТУ) на полигоне Цабал, сообщает МО РФ.

Для создания боевой обстановки на полигоне Цабал оборудовали учебные минные поля, проволочные заграждения и препятствия.

Военнослужащие выдвинулись в районы выполнения задач по маршрутам, уничтожив на марше диверсионные группы «противника». Затем мотострелковые подразделения совместно с артиллеристами и разведчиками уничтожили «противника» и удержали оборонительные позиции.

Всего в ДРТУ приняли участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 300 единиц боевой техники – разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация» и машины связи на базе БТР-82А.